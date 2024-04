Mango ha lanciato la Capsule SS24, una collezione di abiti da cerimonia eleganti e stilosi in edizione limitata. Scopriamola!

Il periodo dei matrimoni, delle Comunioni e delle Cresime è appena iniziato, e Mango è pronto a stupire con la sua nuova collezione Capsule SS24 in edizione limitata di abiti da cerimonia. Una selezione di capi eleganti pensati per essere indossati con stile in ogni occasione speciale.

Questa nuova collezione di Mango si distingue per le sue proposte sofisticate, caratterizzate da una palette di tonalità pastello tra cui il rosa, vero protagonista della stagione.

Mango, la capsule di abiti da cerimonia Primavera Estate 2024

Ogni capo di questa collezione in edizione limitata è frutto di un’attenzione scrupolosa per i dettagli e una ricerca costante della qualità. Tessuti pregiati, cuciture invisibili e dettagli fatti a mano conferiscono un tocco unico ed eccezionale a ogni capo, e rispecchiano l’impegno di Mango verso l’eccellenza e la perfezione artigianale.

La capsule di abiti da cerimonia per la Primavera Estate 2024 offre una vasta selezione di capi speciali, dal taglio elegante e dal tocco esclusivo. Dai vestiti ai completi in tessuti lussuosi come la seta e la viscosa di alta gamma, ai dettagli di piume, frange e paillettes, ogni pezzo della collezione incarna l’eleganza e la raffinatezza tipiche del marchio spagnolo.

I vestiti lunghi della collezione speciale

Nella collezione troviamo abiti lunghi, come il romantico vestito asimmetrico con dettaglio di fiori sul collo e con la schiena scoperta, dal design avvitato in grado di esaltare la figura, disponibile in nero o rosso. Oppure il raffinato abito in raso verde pastello con maniche a sbuffo che contrastano con la schiena scoperta, rendendolo super elegante.

Lungo anche il vestito nero halter, anche questo con la schiena scoperta, chic e senza tempo, con drappeggio e spacco laterale sul bordo inferiore. Molto glamour il vestito dal design classico e senza tempo con tessuto di paillettes color argento e spacco sul retro. Un capo che è un vero must del guardaroba, la scelta perfetta per gli eventi più importanti.

Gli abiti corti da cerimonia di Mango

Tra gli abiti corti c’è invece un vestito rosa pastello reinventato nella sua versione più innovativa. Il design asimmetrico con maxi fiocco lo rendono l’opzione più originale per gli eventi più importanti di questa stagione.

E il mini dress bianco svasato con dettagli di piume, altro must-have da mettere subito nell’armadio: un capo lingerie unico che si distingue per la mantella di chiffon con maniche a sbuffo, collo perkins e piume sull’orlo inferiore.

È realizzato in un tessuto fluido e semitrasparente, ha il collo alto, lo scollo a V e maniche lunghe con polsini elasticizzati. Nella collezione anche completi a due pezzi, composti da blazer abbinati a pantaloni fluidi.

Gli accessori della collezione

Oltre a questi capi iconici, la Capsule SS24 Mango comprende anche una serie di accessori di lusso per completare i look da cerimonia. Pochette esclusive con strass o paillettes, borse da donna in pelle o con piume, in cui riporre gli effetti personali con eleganza.

E poi orecchini con maxi disegni, quarzi e cristalli da abbinare all’outfit. Per un look Capsule completo, Mango propone anche una serie di sandali eleganti da abbinare ad abiti e completi.

Disponibile principalmente online e in alcuni negozi selezionati, la collezione sarà acquistabile per tutta la primavera ed estate, fino a settembre, il periodo in cui si concentrano cerimonie ed eventi. La sua edizione limitata assicura l’esclusività dei capi, mentre la produzione a filiera corta garantisce una realizzazione sartoriale di alta qualità.

Con la sua combinazione di qualità premium, design sofisticato e dettagli raffinati, questa collezione offre l’opportunità di creare look versatili e senza tempo, perfetti per celebrare i momenti più importanti e lasciare che sia il nostro stile a parlare per noi!