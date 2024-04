Abiti da cerimonia, le tendenze per la Primavera Estate 2024

Dai romantici ricami e colori pastello ai look minimal chic, le tendenze per gli abiti da cerimonia per la primavera 2024.

Che primavera sarebbe senza l’intramontabile fascino dei fiori? Per il 2024 i designer hanno portato questo concetto a nuove vette, con abiti da cerimonia che ne celebrano la bellezza effimera in modo sorprendente. Dai delicati ricami floreali alle stampe vivaci che catturano l’essenza della natura in piena fioritura, i look da damigella o da invitata si trasformano in giardini incantati.

Se però il floreale non è il tuo stile, non temere: il minimalismo elegante è ancora una scelta vincente per la stagione. Gli abiti da cerimonia semplici ma sofisticati, con linee pulite e tessuti di alta qualità, sono perfetti per chi ama uno stile più sobrio ma senza rinunciare al glamour. Quest’anno molti brand hanno aggiunto luccichio e glamour ad abiti minimal con dettagli metallici, tessuti satinati e tagli sartoriali impeccabili. Entriamo nel dettaglio!

I colori più trendy per gli abiti da cerimonia

I colori neutri sono sempre stati un must degli abiti da cerimonia ma la tendenza 2024 vede l’avvento anche di una vasta gamma di colori audaci e vibranti. Dai toni pastello delicati alle sfumature vivaci e saturate, anche i modelli per le occasioni speciali abbracciano una tavolozza cromatica ricca e variegata.

Colori audaci come il rosso fuoco, il verde smeraldo, il magenta e l’azzurro sono la scelta ideale per una dichiarazione di stile audace, adatti a chi ama osare vestendosi di tinte accese.

Abiti da cerimonia: alcune idee per la Primavera Estate 2024

Un’altra delle tendenze per la primavera estate 2024 è il ritorno alla sartorialità, con abiti da cerimonia che sono vere opere d’arte da indossare. Tagli impeccabili, dettagli intricati e tessuti pregiati sono i protagonisti di questa tendenza che celebra la maestria artigianale e l’attenzione per i particolari. Tra le proposte di abiti da cerimonia per la Primavera Estate 2024 troviamo quelle di Atelier Emé.

Eleganti tailleur e tute, romantici abiti lunghi e minidress con lavorazioni in pizzo che prendono vita con ricami floreali e botanici, alle gonne a palloncino, in una tavolozza di tonalità naturali, dalle sfumature blu e verdi dell’acqua, ai toni rosei più terrosi.

Anche la linea Cerimonia di Pronovias offre una vasta gamma di abiti da cerimonia per tutte le occasioni: da damigella, da invitata al matrimonio, a madre della sposa o dello sposo.

Le silhouette spaziano da quelle a sirena agli abiti dritti, dal corto al lungo, a seconda dei gusti e delle fisicità. Un altro brand che da tenere in considerazione per la scelta dell’abito da cerimonia è Nicole Milano, che realizza capi perfetti per celebrare con stile ed eleganza ogni occasione importante. Dai look colorati e moderni a quelli più classici, in tinta unita, realizzati in chiffon, tulle o mikado.

Gli stili più audaci e moderni per le cerimonie

Vera Wang Bride, oltre agli iconici abiti da sposa, per il 2024 ha lanciato la linea Bridesmaids ispirata alle moderne tendenze per le damigelle e le invitate. La stilista di fama internazionale, i cui abiti sono spesso scelti per i red carpet, ha creato una collezione composta da 45 modelli che include un’ampia gamma di silhouette e stili.

Ogni pezzo incorpora la maestria, l’individualità e i dettagli che definiscono il look innegabilmente cool di Vera Wang. La palette spazia da colori tenui e delicati ai toni elettrici e alle stampe floreali vivaci. Gli abiti sono disponibili nella stessa tonalità, per permettere alle damigelle di combinarli tra loro.

Molto trendy e attuali anche gli abiti da cerimonia della nuova collezione di Elisabetta Franchi. Oltre ai classici design, come gli abiti tubino o gli abiti midi in tulle ricamato, la stilista propone pezzi più audaci come gli shorts in crêpe con pinces, il top bustier in organza sfrangiata e la tuta in crêpe con cut out posteriore.

Come scegliere l’abito più adatto

La scelta dell’abito da cerimonia rappresenta un delicato equilibrio tra stile personale, esigenze di comfort e rispetto del contesto formale. Come scegliere l’outfit più adatto per partecipare ad una cerimonia? Ovviamente bisogna tenere in considerazione una serie di variabili.

Per prima cosa l’occasione: se siamo invitate ad una Cresima o Comunione, la scelta ideale sarà un tailleur elegante oppure un abito semplice e sobrio in una tonalità tenue, come il bianco, il beige, il cipria, o in una nuance pastello.

Se invece siamo invitate ad un matrimonio, per la scelta dell’abito da cerimonia dobbiamo tenere in considerazione il tema e l’ambientazione scelta dagli sposi. Per una cerimonia più romantica l’ideale è un abito midi o lungo in chiffon o georgette, impreziosito da dettagli in pizzo o ricami floreali.

Se invece il mood del matrimonio è più moderno, andrà benissimo anche un abito corto a tubino o con gonna a ruota, realizzato in un tessuto fresco come il cotone o il lino. Mentre se gli sposi hanno deciso di celebrare il rito all’aperto, su una spiaggia o in campagna, possiamo optare per un look boho-chic, seguendo la tendenza hippie di questa stagione.