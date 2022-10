Scegliere l’abito da cerimonia perfetto non è mai stato così facile, ecco il segreto

Devi scegliere l’abito per la cerimonia elegante alla quale sei stata invitata e hai paura di sbagliare? Nessuna paura! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà passo passo come scegliere il vestito più adatto alle tue esigenze!

Scegliere cosa indossare può sembrare facile, ma invece è una delle cose più difficili nel fashion. Perché per scegliere correttamente prima dobbiamo avere ben a mente cosa ci valorizza. Quale forma, tessuto o colore faccia risaltare la nostra bellezza. Perché la prima regola del fashion è proprio questa: scegliere cosa indossare al solo scopo di farci sentire bellissime. Ad esempio, per una cerimonia elegante, come scegliere l’abito giusto da indossare? Scopriamolo insieme!

Stiamo per prepararci alla stagione autunnale delle cerimonie. Matrimoni, comunioni, cresime e quant’altro. Ma non importa quale sia l’evento, l’importante è avere l’occasione per sfoggiare look da urlo.

Però gli outfit da cerimonie possono riservare molte insidie, e l’errore di stile è dietro l’angolo.

Ad esempio, hai già scelto il tuo abito da cerimonia? Sicura di conoscere tutte le regole di stile per scegliere quello più giusto?

Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà una volta per tutte le regole esatte per scegliere l’abito da cerimonia!

Abito da cerimonia invernale: ecco le regole che non ti faranno mai sbagliare!

Il primo consiglio da tenere a mente è questo: le cerimonie, qualunque sia nello specifico, sono eventi eleganti. Quindi evitare a tutti i costi il look jeans e t-shirt! Sembrerà banale ma non è così!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono le regole per scegliere il perfetto abito da cerimonia elegante:

dress-code: la prima cosa da valutare è il dress-code. Spesso viene chiesto agli invitati di indossare oppure evitare un determinato colore o modello di abito. Quindi rispettare il dress-code non è solo una imposizione, ma una vera e propria scelta di stile. Poi valutiamo tutti i dettagli. Se l’evento di svolge di giorno possiamo optare per modelli corti e colori sgargianti. Se invece di sera optiamo per modelli di abiti lunghi e colori eleganti, più impegnativi, non necessariamente scuri.

: anche gli abiti da cerimonia seguono le tendenze del fashion. Sicuramente da evitare sono gli abiti effetto “principessa” con la gonna in tulle che non vanno più di moda da almeno 20 anni! Vanno bene gli abiti lunghi, ma dalla struttura più fashion! Abiti a corpetto con coda a sirena, vestiti stile impero con scollatura profonda, oppure abiti a manica lunga con scollatura sulla schiena. Scegliete tagli semplici che abbiano però dei tocchi particolari. Anche la scelta del colore è importante. Seguite le tendenze! Ad esempio è di super tendenza il fucsia per gli abiti eleganti! Perché non provare? guardare sempre cosa ci sta bene: una volta visti i due punti precedenti, veniamo a noi. Chi siamo? Cosa ci piace del nostro fisico che vogliamo valorizzare? Non importa quale sia la tendenza del momento, se non ci vediamo bene allo specchio tutti gli sforzi saranno inutili. Scegliere il vostro vestito elegante in base a ciò che vi piace e che vi fa sentire a vostro agio! Solo così sarete perfette! A proposito, Jeans strappati, ecco come indossarli a qualunque età ed essere perfetta!

Termina qui la guida di stile più trendy di sempre, quella targata CheDonna, che ha visto come protagonista gli abiti da cerimonia e le regole per sceglierli al meglio! Alla prossima guida! Con tutte le novità dal mondo del fashion!