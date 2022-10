Anticipazioni Una Vita, dopo l’abbandono arriva il lieto fine?

Anticipazioni Una Vita. Dopo l’abbandono finalmente il ricongiungimento. Ecco cosa succederà nelle ultime puntate agli abitanti di Acacias. Scopriamolo insieme!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita, anticipazioni:Gabriela e Genoveva di nuovo insieme

Dopo la pausa estive, Una Vita è tornata in onda su Canale 5 con le sue storie, intrighi e passioni raccontando gli ultimi sviluppi e avvenimenti che hanno interessato le famiglie di Acacias.

Stiamo per dire addio per sempre ad Una Vita e tutte le storyline stanno giungendo alla loro naturale conclusione, anche quella che ha come protagonista indiscussa Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Se avete seguito le ultime anticipazioni e puntate su Canale 5 saprete per certo che la dark lady sta nascondendo un grande segreto. Infatti, nelle ultime puntate in onda della soap iberica abbiamo visto l’arrivo di un nuovo personaggio, pronto ad intromettersi con forza nelle storie degli abitanti di Acacias. Si tratta di Gabriela (Lidya Pavon), la figlia segreta della dark lady.

Ebbene sì, Genoveva ha una figlia. La storyline aveva preso piede quando la dark lady ha appreso la morte della zia Enriqueta. Una notizia, questa, che le verrà data dal cugino, ancora residente a Bilbao, la sua città natale. L’uomo aveva rivelato alla dark lady che la defunta aveva confessato un segreto alla giovane Gabriela. Un segreto che avrebbe dovuto continuare a rimanere tale.

Tuttavia non è andata cosi e dopo l’arrivo di Gabriela ad Acacias, le due donne troveranno presto occasione per parlare. In questo dialogo, che vedremo presto in televisione, emergeranno tutti i dettagli sull’abbandono.

Genoveva racconterà alla figlia di averla abbandonata perché in quel momento non poteva prendersi cura di lei. Per tale ragione l’aveva affidata a qualcuno di fidato, come la zia Enriqueta. Inoltre dal dialogo emergerà chiaramente che la dark lady si è sempre presa cura della figlia, cercando di aiutarla economicamente e facendole percepire un compenso per la sua crescita e istruzione.

Le motivazioni di Genoveva sembrano valide e infatti proprio per questo Gabriela sembrerà non serbare alcun rancore nei confronti della madre. Tuttavia, la Salmeron mostrerà fin da subito numerosi sensi di colpa che la condurranno a chiedere il perdono della figlia per non essere mai andata a trovarla.