Tutti invidieranno la morbidezza dei tuoi capelli, ti sveliamo il trucco

Il trucco per portare a casa una morbidezza da record ai tuoi capelli te lo sveliamo noi! Segui passo passo di cosa si tratta, la ricetta e l’applicazione hanno regole precise.

La bellezza è una scelta, perché per essere belli è necessario orientare una vita in direzione del benessere mentale e fisico! Non basta applicare creme o andare al parrucchiere per essere al massimo della salute, ma è necessario compiere dei gesti quotidiani che possono davvero stravolgere in positivo il modo in cui ci si prende cura di sé. Nello specifico, ti parleremo a fondo di un trucco per assicurare morbidezza ai tuoi capelli, provalo e non ne potrai più fare a meno.

Avere i capelli secchi, disidratati e spenti, è un problema dato da più condizioni e circostanze. La prima ragione è data dallo stress quotidiano che pervade il corpo dalla punta dei piedi, fino al capello dritto che ti ritrovi in testa! Vuoi un cespuglio indomabile, oppure rendere la tua chioma wow?!

Ebbene, ricordati che l’umore che hai ogni giorno e i tuoi ormoni in corpo alterano considerevolmente l’equilibrio del proprio organismo. La mente è potente, specialmente quando affronta periodi distruttivi, perché ad appesantire la mente non ci vuole molto, e a liberarsi dallo stress la lotta più dura.

Inoltre, c’è anche da ricordare che in questa prima fase della stagione autunnale c’è il cosiddetto cambio della “muta” degli esseri umani! Al pari dei serpenti anche noi cambiamo “pelle”. Ciò avviene proprio quando perdiamo i capelli, i quali seguono il loro ciclo fisiologico, e anche la stessa epidermide subisce dei cambiamenti.

Come se non bastasse, sono le repentine, intense e frequenti modificazioni delle temperature a determinare la salute del capello. Quindi, tutti questi aspetti possono essere indirizzati in una condizione di benessere e positività, solo se si sceglie di compiere gesti che fanno davvero bene al corpo e alla mente.

Mangiare in maniera equilibrata, concedendosi qualche sgarro ogni tanto, ed idratarsi a dovere, sono i primi passi. I prossimi te li indichiamo noi in questo articolo da non perdere.

Capelli con morbidezza estrema? Ecco il trucco

Ogni “barbatrucco” è contraddistinto dall’insieme di ingredienti e gesti che se attuati nel quotidiano possono davvero garantire un benessere tale da farti valorizzare ogni giorno. Così, è bene che tu sappia che non dovrai assolutamente acquistare prodotti costosi in capo al mondo, né sfruttare strumenti che possano danneggiare i tuoi capelli. Il trucco del giorno provoca davvero una morbidezza che non hai mai visto.

Innanzitutto, è bene che tu sappia che non utilizzerai creme in commercio, ma creerai tu un impacco formidabile! Ma non basta mettere insieme gli ingredienti, perché non dovrai compiere degli errori comuni quando applichi e risciacqui. Se non sei solita a compiere questi gesti non preoccuparti, e ti spieghiamo anche il perché.

Trattandosi di una ricetta facile non avrai problemi a realizzarla, soprattutto non sfrutterai ingredienti tossici, ma solo i frutti di Madre Natura. Quindi, se avrai sbagliato qualcosa, al massimo la conseguenza potrà essere che non avrai raggiunto “la piena morbidezza”, ma in ogni caso avrai fatto un gesto d’amore verso i tuoi capelli. E perché no, ti sarai dedicata a te stessa una volta tanto!

La coccola sta proprio nell’utilizzo di prodotti che comunque idratano e nutrono a fondo il capello, perché sono senza plastiche, conservanti, sostanze metalliche e chimiche, e al contrario sono ricche di vitamine e antiossidanti.

Le proprietà dei prodotti che metterai insieme sono nello specifico idratanti e nutrienti, così tanto da andare fino in fondo negli strati dei tuoi capelli. La preparazione che ti stiamo per indicare è quella di una: maschera rigenerante!

Cosa ti serve? Prendi una ciotola ed un cucchiaio di legno e mettici dentro i seguenti ingredienti. Prima una banana ben schiacciata, come se stessi realizzando una poltiglia, e ci aggiungi tre cucchiaini circa di miele. Messi insieme questi due prodotti, mescolando con energia, ecco perché fanno bene e quali sono le loro proprietà.

Le banane sono ricche di antiossidanti, inoltre hanno anche il silicio che per i capelli sono un vero toccasana. Infatti, se hai delle doppie punte, questo frutto le ripara donando maggiore solidità e spessore al capello. Di conseguenza farà venire meno l’aridità di cui tanto ti stai preoccupando.

Infine, il miele è l’ingrediente segreto che dona luminosità e morbidezza! Insieme sono una combo pazzesca, perché il frutto potenzia l’azione del miele, rendendo la maschera infallibile. L’effetto paglia è attenuato, i pruriti sono un vecchio ricordo, e questo trucco non solo donerà morbidezza ai tuoi capelli, ma garantirà il prevenire della forfora!

Fai questo trattamento di bellezza per una volta alla settimana circa se hai i capelli molto secchi e aridi, mentre distanzia nel tempo se hai una chioma più grassa. Prima di applicare la miscela pettina con cura i capelli, meno nodi hai, migliore e più efficace sarà l’azione della maschera.

Cospargi la miscela soprattutto sulle punte senza impiastricciare tra loro i capelli. Lascia in posa per circa mezz’ora e poi risciacqua con acqua tiepida. Tampona i capelli senza stropicciarli e pettinali da asciutti, vedrai che risultato!

Se hai difficoltà a districarli dopo averli sciacquati con cura, passa dell’olio di cocco, potenzierà l’azione idratante.