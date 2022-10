Jeans strappati, ecco come indossarli a qualunque età ed essere perfetta!

Jeans strappati, come indossarli? Se hai sempre provato a indossarli nei tuoi look ma non hai mai trovato l’outfit che ti rispecchiasse a pieno leggi tutti i segreti di stile qui su CheDonna! Per essere perfetta a qualunque età!

La moda non ha età! Questa è la prima regola del fashion che tutte noi dovremmo imparare a memoria! Esistono però delle piccole regole di stile che ci possono aiutare nel realizzare outfit perfetti ad ogni età! Ad esempio, come utilizzare al meglio i jeans strappati senza senza sembrare fuori luogo? Scopriamolo insieme!

Nel mondo del fashion esistono dei capi di abbigliamento che mettono a dura prova noi amanti della moda.

Uno di questi in assoluto è il jeans strappato. Non sappiamo mai se è meglio indossarlo in look più sportivi o è possibile farlo in outfit più eleganti. Non sappiamo se indossarlo o no in occasioni più formali, oppure se è adatto alla nostra età.

Oggi in questa guida di stile targata CheDonna stiamo per scoprire tutti i dettagli che non ti faranno più sbagliare, e indossare i jeans strappati al top!

Jeans strappati: 3 look che fanno la differenza! Ecco come realizzarli!

I jeans strappati sono di super tendenza, e per questo motivo dobbiamo indossarli nei nostri outfit. Ricordate sempre che non è un solo capo che cambia lo stile dell’outfit ma tutto l’insieme. Quindi, ecco come indossarlo, anche nelle situazioni più formali.

Entriamo nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come indossare i jeans strappati a qualunque età:

t-shirt bianca e sneakers: il look più semplice è quello che funziona sempre. Abbinate il vostro jeans ad una t-shirt di cotone bianca e ad una sneakers bianca. Look sporty chic ottimo per le passeggiate con le amiche!

il look più semplice è quello che funziona sempre. Abbinate il vostro jeans ad una t-shirt di cotone bianca e ad una sneakers bianca. Look sporty chic ottimo per le passeggiate con le amiche! maglioncino a collo alto e stivaletto con tacc o: per uno stile più chic che va bene anche per le giornate in ufficio abbinate il vostro jeans ad un maglioncino a collo alto con uno stivaletto nero con tacco. Chic in un batter d’occhio!

o: per uno stile più chic che va bene anche per le giornate in ufficio abbinate il vostro jeans ad un maglioncino a collo alto con uno stivaletto nero con tacco. Chic in un batter d’occhio! Camicia oversize e tacco a spillo: per la cena fuori utilizzate il vostro jeans strappato, ma indossate una camicia bianca oversize e una scarpa con il tacco a spillo. Chiudete il tutto con una borsa a mano e un cappotto di panno leggero. Sarete perfette! A proposito, Il cappello in autunno: indossalo così per essere al top!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna più trendy del momento, che ha visto come realizzate look al top con i jeans strappati.

Alla prossima guida di stile! Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal mondo del fashion!