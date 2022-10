“Una guerra senza armi”, situazione sempre più drammatica al GF Vip: succede l’impossibile

L’ultima puntata del GF Vip segnata da risvolti incredibili, nel frattempo la protesta fuori dalla casa è sempre più forte e succede l’impossibile.

Il GF Vip 7 ha preso quest’anno una piega davvero inaspettata. Si è svolta un’ultima puntata a cui nessuno probabilmente avrebbe mai pensato di assistere, o comunque non avrebbe voluto. Un Alfonso Signorini fortemente emozionato e in difficoltà ha condotto in modo però molto lucido quello che è stato il risultato delle recenti vicende riguardanti la storia di Marco Bellavia.

Il pubblico questa volta è stato decisamente sovrano, facendo sentire una voce unanime al grido dell’hashtag “#IoStoconMarco“ in una vera valanga mediatica. A farne le spese prima su tutte Ginevra Lamborghini, espulsa irrimediabilmente dal gioco per un’imperdonabile frase riferita al vippone. Il televoto ha poi decretato l’uscita di Giovanni Ciacci mentre per gli altri si è optato per una seconda possibilità, nonostante le esternazioni poco piacevoli. Nel frattempo i social si sono scatenati come mai accaduto prima, rendendo inevitabile l’andamento che ha preso il programma.

Certamente dopo una puntata come quella di lunedì sera, le cose non saranno più come prima nel reality. Tantissime sono le voci che si sono sollevate tra giornali, personaggi famosi, blogger e influencer che hanno usato parole durissime nei confronti di quanto accaduto. Una più di tutti ha detto la sua raggiungendo la casa a due passi dalla porta rossa e la sua reazione al GF Vip le ha procurato serie conseguenze.

La TikToker finisce in questura, la protesta si era fatta pesante

Un caso mediatico di questa portata, come quello a cui abbiamo appena assistito nell’ambito di un reality, forse non si era mai verificato. Nelle scorse ore un volto noto nell’ambito dei social ha detto la sua in un modo molto irruento. Si tratta di Regina De Roma, che si è fatta conoscere durante la scorsa edizione con il suo famoso megafono, attraverso il quale al di fuori della porta rossa comunicava il suo sostegno a Soleil Sorge.

Questa volta, però, la TikToker, spinta da grande indignazione per le vicende legate a Marco Bellavia, si è lanciata con l’accusa di bullismo rivolta ai gieffini, ancora una volta a pochi passi dalla casa. “Siete degli schifosi e Ciacci è n’pezzo de me**a. Ginevra fai proprio schifo. Anzi fate tutti schifo“, sono solo alcune delle frasi di disprezzo espresse dalla donna, come riportato da Biccy. Tra video sul canale TikTok e urla col megafono, la Regina De Roma questa volta, presa dalla foga, avrebbe esagerato tentando di fare irruzione nella casa del GF Vip.

“Scusate amici sto qui in via Genova alla Caserma del centro. Aspetto il mio avvocato. So bravi qui, mi hanno portato pure la cena”, ha scritto poco dopo nelle sue storie Instagram. La polizia, dunque, sarebbe dovuta intervenire conducendo la TikToker in questura, mentre la preoccupazione dei follower si è fatta sentire. Il tutto si sarebbe poi risolto con l’arrivo del legale. Insomma, c’è chi per questo Grande Fratello ha perfino rischiato di finire dietro le sbarre.