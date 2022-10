Il cappello in autunno: indossalo in questi outfit per essere al top!

Il cappello in autunno è l’accessorio che non deve mancare per realizzare outfit al top! Scopri i modelli, i colori e i tessuti di tendenza in cui avere questo accessorio e come creare i tuoi look migliori! Qui su CheDonna!

Che sia di lana, berretto, a tesa larga o modello basket, il cappello è decisamente l'unico accessorio di cui non possiamo privarci in autunno, per essere in linea con tutte le tendenze.

cappello da basket: il classico berretto con la visiera è il modello più utilizzato negli ultimi anni. Da indossare nei look più sportivi e street-style.

il classico berretto con la visiera è il modello più utilizzato negli ultimi anni. Da indossare nei look più sportivi e street-style. cappello a tesa larga: più chic è il modello di panno con la tesa larga. Perfetto da indossare nei look autunnali composti da maglioncino, pantalone dritto, stivale camperos e cappotto leggero di panno. Per uno stile country chic.

più chic è il modello di panno con la tesa larga. Perfetto da indossare nei look autunnali composti da maglioncino, pantalone dritto, stivale camperos e cappotto leggero di panno. Per uno stile country chic. berretto di lana: novità di quest'anno è il berretto di lana. Da utilizzare nei look più trendy e grunge. Ad esempio, t-shirt bianca con stampa, jeans strappato, stivale anfibio, giacchetto di ecopelle e berretto di lana colorato!

