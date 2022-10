Quale scarpa sei? Ecco quale sprigiona al meglio la tua personalità!

By

Quale scarpa racconta al meglio la tua personalità? Quale modello ti fa sentire a tuo agio ogni giorno? Scopriamo in questa guida di stile targata CheDonna quanto raccontano di noi le nostre amate scarpe!

Le scarpe non sono dei semplici strumenti che ci permettono di camminare ogni giorno e di vivere al meglio, sono dei veri e propri oggetti del desiderio per molte di noi! Ne vorremmo tantissime e tutte diverse. In più ogni modello di scarpa nasconde dietro di se la nostra vera personalità! Quale scarpa rappresenta al meglio chi sei?

I modelli in commercio attualmente sono tantissimi, per non parlare della quantità di brand! Dalle sneakers, agli stivali, per passare ai mocassini, le scarpe sono decisamente il capo d’abbigliamento attorno a cui ruotano le mode del momento.

In baso al modello indossato cambia il nostro personale stile, e mostriamo un lato diverso della nostra personalità.

Ma perché amiamo così tanto le scarpe? Perché ne vorremmo avere tante e tutte diverse? Proprio per la capacità che hanno di raccontarci. Lo stesso look con la scarpa diversa cambia, donando alla nostra figura un tocco diverso, che racconta la nostra persona in maniera differente.

Tu quale scarpa sei? Quale racconta la tua personalità? Scopriamolo insieme!

Le scarpe sono la ciliegina sulla torta dei nostri look. Modificano completamente lo stile del nostro outfit. Per questo motivo la scelta giusta è importantissima. In più, la scarpa giusta racconta al mondo intero la nostra vera personalità!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quale scarpa mostra chi siamo e come:

sneakers: se sei amante delle scarpe da ginnastica significa anche che la moda è la tua passione. Crei i tuoi look street style come se stessi per camminare sulla passerella più prestigiosa. Nonostante ciò la comodità fa parte della tua vita, e non puoi privartene. Ecco perché non ti stacchi mai dalle tue sneakers preferite.

stivali : che siano camperos o anfibi, se ami indossare gli stivali significa che hai uno spirito forte e una grinta da vendere. Nonostante ciò non rinunci mai al tocco di femminilità nei tuoi outfit, giocando con vari stili!

mocassino: è senza dubbio la scarpa dell'anno, in quanto è quella che più andrà di moda. Se ami indossare sotto i tuoi outfit questa scarpa significa che sei una persona determinata, che sa quello che vuole, e che con calma e razionalità fai di tutto per ottenere i tuoi obiettivi!

tacchi: e poi arrivano loro, l'amore e l'odio di ogni donna, i tacchi. Se fra tutti questi modelli tu scegli le scarpe con il tacco significa che sei una donna solare, energica, che non può mai rinunciare a mostrare al mondo intero il proprio lato femminile e sensuale! I tacchi fanno parte di te!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come scegliere le scarpe più adatte in base alla nostra personalità.

Alla prossima guida, con tutte le novità direttamente dal mondo del fashion!