GF VIP7, dramma Patrizia Rossetti: ecco con chi l’ha tradita l’ex marito, esce l’identikit

Mentre Patrizia Rossetti racconta al GF Vip 7 il dramma del tradimento e la fine del matrimonio, spunta l’identikit dell’amante di lui.

Il GF Vip 7 è ormai nel pieno delle dinamiche. Giunta alla seconda settimana di permanenza in casa, questa edizione sta già riservando tantissime sorprese che tengono col fiato sospeso i telespettatori. Dimostrazione che quest’anno più che mai, il mattatore Alfonso Signorini ha proprio confezionato il mix giusto di personalità con i vipponi che hanno varcato la porta rossa. Alcuni più di altri, sicuramente fanno sentire la loro vivace presenza.

Fin dalle prime puntate sono emersi i racconti delle concorrenti di punta, denominate come “Le tre grazie”: Elenoire Ferruzzi, Pamela Prati e Patrizia Rossetti. Quest’ultima ha da subito dimostrato di non mettersi di certo in secondo piano, regalandosi con molta generosità ai compagni e coinquilini. Nota conduttrice televisiva, la toscana dai capelli rossi è una donna energica a cui non mancano mai le parole e il pubblico se n’è accorto fin dal suo ingresso.

La stessa notte della prima puntata, Patrizia ha scherzato allegramente con i vipponi, rivelando un dettaglio molto intimo con grande naturalezza. La Rossetti ha raccontato di essere in astinenza da quattro anni e dunque di aver rinunciato ai rapporti dalla fine del suo matrimonio. Nella puntata di giovedì, la gieffina è tornata ad affrontare l’argomento, mentre nelle ultime ore sono emersi dettagli interessanti.

Chi è l’amante di Rudy Londoni, ex marito di Patrizia Rossetti

A cuore aperto Patrizia Rossetti ha affrontato il tema del tradimento subìto. La vippona, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 7, ha ripercorso le tappe della fine del suo matrimonio, passando dal primo al secondo tradimento del marito Rudy Londoni, fino alla decisione di divorziare. La storia d’amore con il cameramen era iniziata proprio durante una giornata lavorativa, mentre la Rossetti era alle prese con le registrazioni delle sue televendite.

La situazione, però, è precipitata quando inaspettatamente la conduttrice ha colto sul fatto il marito, in compagnia di una donna che conosceva molto bene da 30 anni e che apparteneva al suo stesso ambiente di lavoro. Naturalmente la Rossetti non ha rivelato di chi si trattava, ma nelle ultime ore, mentre in casa il clima è già molto teso, alcuni dettagli interessanti sull’identità della donna in questione sono emersi dall’esterno a Pomeriggio Cinque. Si tratta di una barista bionda che lavora a Mediaset, questi i dati che creano un piccolo “identikit” dell’amante di Londoni.

Patrizia ha raccontato ad Alfonso Signorini di non essere aggiornata in merito, ma che attualmente i due dovrebbero essere una coppia di fatto. Con molta trasparenza ed un po’ di rammarico ancora nel cuore, la vippona ha spiegato che per lei il valore del matrimonio e dell’amore in generale è sacro e che lei non ha mai fatto una cosa del genere nella sua vita. “Non è solo il tradimento, ma buttare i sentimenti e la fiducia di un’altra persona“, ha dichiarato sull’azione spregevole durante il live del GF Vip 7, senza però perdere il suo brillante sorriso.