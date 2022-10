Signorini tradito al GF Vip: la gieffina pronta ad abbandonare la Casa

Alfonso Signorini è stato tradito al Grande Fratello Vip proprio da lei. La vippona è pronta ad abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Alfonso Signorini per questa settima edizione del GF Vip 7 ha fortemente voluto tutti i vipponi che fanno parte della casa più spiata d’Italia. Per alcuni si è particolarmente battuto in quanto non c’erano tutte le premesse affinché potessero fare quest’esperienza oppure ripeterla.

Eppure, nonostante la tanta fatica, uno di loro avrebbe confidato ai suoi compagni di viaggio che non avrebbe alcuna intenzione di proseguire con il suo percorso all’interno del programma facendo riferimento ad un motivo ben specifico che nulla ha a che fare con qualcuno dell’esterno ma proprio per le dinamiche che potrebbero venirsi a creare da qui a breve.

GF Vip, concorrente rischia di infrangere la promessa a Signorini: pubblico deluso

Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, dove i concorrenti hanno vissuto attimi di terrore, ignora che una delle sue vippone avrebbe confidato ai suoi compagni di viaggio di voler lasciare il gioco in quanto avrebbe non pochi timori delle dinamiche che potrebbero nascere da qui a breve e che riguarda un episodio molto particolare della sua vita, ma chi è la concorrente in questione?

Stiamo parlando di Pamela Prati. L’ex stella de Il Baglino avrebbe confidato a Cristina Quaranta di voler abbandonare il programma perché avrebbe paura che con la storia d’amore di Gegia, in cui si teme possa essere vittima di una truffa amorosa, si parli anche del caso di Mark Caltagirone che l’ha vista coinvolta qualche tempo fa e su cui ancora non è stata fatta del tutto chiarezza e la curiosità del pubblico in merito a quest’argomento è ancora tanta.

Pamela Prati vuole abbandonare il GF Vip o la sua compagna di viaggio ha frainteso tutto? L’ex ragazza di Non è la Rai ha aggiunto anche che la showgirl le avrebbe chiesto di nominarla in quanto avrebbe già dato tutto quello che doveva andare al programma e sentirebbe di aver terminato il suo percorso.