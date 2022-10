Cara amica, non mangiarti le unghie e non disperarti se sono molle e spezzate: con questi due ingredienti, avrai la svolta vincente nella tua manicure!

Quante volte ti sarà capitato di avere delle mani impresentabili nonostante la cura che ci metti? Hai provato prodotti su prodotti, tutti hanno amaramente fallito. Ebbene, oggi stiamo per rivelarti il Segreto con la S maiuscola che cambierà totalmente il modo in cui ti prenderai cura del tuo corpo. Basta un gesto e due ingredienti che davvero possono cambiare una situazione disastrosa in partenza. Che ne dici? Iniziamo la cura di bellezza del giorno!

Le mani sono per molti un biglietto da visita, anche se in periodo di Lockdown da Coronavirus sono stati i “gomiti” a dare il benvenuto a chiunque, nuove conoscenze incluse! Sia per quanto riguarda conoscenti, ma anche sul posto di lavoro, avere delle mani in ordine è preferibile, ma anche per quanto riguarda la salute.

Avere le unghie spezzate può essere davvero doloroso. Perché possono crearsi pellicine, ed addirittura potresti anche accidentalmente graffiarti o fare del male a qualcuno con una carezza! Inoltre, è risaputo che le unghie spezzate sono spesso sintomo di carenze alimentari.

Quindi, se vedi che il problema persiste, sarebbe opportuno chiedere maggiori informazioni ad un professionista, e integrare in una dieta sana e bilanciata cosa manca. Inoltre, è bene che tu sappia che il nostro rimedio è del tutto naturale!

Insomma, non ti consiglieremo di applicare una semplice crema o di acquistare un prodotto costoso, ma vogliamo aggiornare il tuo database per quanto riguarda i rituali di bellezza.

Da quanto tempo non ti prendi cura di te? Tra lavoro, faccende domestiche e il dover dare “conto a tutti” è sempre più dura anche solo avere delle mani in ordine. Il trucco che ti stiamo per presentare è assolutamente efficace, ma è soprattutto economico, e non ti prenderà del tempo.

Nello specifico, se utilizzi prodotti tossici per lavare la casa, o anche solo il detersivo per i piatti, questa tecnica è salvifica. Appunto, con le mani sempre a mollo oppure se si è soliti ad utilizzare prodotti chimici, questa soluzione è una manna dal cielo!

Unghie perfette senza spendere soldi, ecco come fare!

La bellezza è principalmente fatta di benessere, che poi a qualcuno piacciano unghie colorate o meno, questo non importa. Bisogna stare bene con sé stessi, sia mentalmente che fisicamente! Quindi, il gesto che ti stiamo per presentare puoi vederlo come una coccola, o anche un modo alternativo per preparare le unghie alla manicure. Segui le nostre dritte passo per passo.

Come già accennato nel paragrafo precedente, ti bastano solo due ingredienti per rendere non solo le unghie indistruttibili, ma anche per nutrire le mani! Con i primi freddi e gli sbalzi delle temperature, visto che è da poco arrivato l’autunno dopo il caldo torrido dell’estate, le mani si inaridiscono.

Diventano screpolate e bruciano come se fossero in fiamma! Come puoi rimediare a tutto? Dovrai compiere questo rituale di bellezza circa una, massimo due volte a settimana. Prendi una ciotola e ci metti due cucchiai di olio di mandorle e un cucchiaino di succo di limone! Ne conosci i benefici?

Il suddetto olio è ricco di proteine, quindi la sua azione è principalmente quella di nutrire e fortificare la salute delle tue unghie. Inoltre, contribuisce a rendere morbide le mani, perché appunto agisce in profondità nelle pieghe di quelle maledette screpolature!

Mentre il limone è proprio oro colato, perché è ricco di proprietà sbiancanti e igienizzanti, ma soprattutto antisettiche e antiossidanti! Inoltre, contribuirà a profumare insieme all’essenza della mandorla, le tue mani.

Dopo aver messo queste rispettive quantità di prodotto su una ciotola, lascia per dieci minuti le unghie dentro a contatto con la miscela. Passato il tempo distribuisci il composto per bene su ogni unghia, per poi passare ad un massaggio su tutta la tua mano.

Guarda questo video esplicativo di questa bravissima influencer, spiega perfettamente come fare!

Piaciuto il nostro trucco di bellezza? Con il passare del tempo e le continue applicazioni, le tue unghie ti ringrazieranno, perché saranno forti, lunghe e non si spezzeranno più.