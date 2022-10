Fare la spesa online: tutti i vantaggi di EasyCoop

Fare la spesa comodamente online e ricevere tutto a domicilio, senza doversi recare di persona al supermercato. Questo è un trend che sta ormai prendendo sempre più piede anche in Italia, dove i servizi di spesa online come EasyCoop sono sempre più utilizzati. D’altronde, lo shopping virtuale ha conosciuto un vero e proprio boom in questi ultimi anni e non sorprende affatto che il trend abbia iniziato ad interessare anche l’ambito della spesa alimentare.

Vediamo però nel dettaglio quali sono gli effettivi vantaggi di EasyCoop: il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0, diffuso in gran parte dell’Italia centro-settentrionale e in progressiva espansione.

# Praticità e comodità

Innanzitutto, un servizio di spesa online a domicilio come EasyCoop è di certo pratico e comodo perché consente di ordinare tutto ciò che occorre utilizzando il proprio PC o lo smartphone e ricevere i prodotti direttamente a casa. È dunque innegabile che si tratti di un’alternativa molto più pratica e meno faticosa rispetto all’andare personalmente presso un punto vendita per fare la spesa.

# Risparmio di tempo

Grazie ad un servizio di spesa online come EasyCoop si può risparmiare tempo, proprio perché non ci si deve recare personalmente al supermercato. Questo si traduce in diversi vantaggi: nessuno spostamento da compiere a piedi o in auto per raggiungere il punto vendita, nessuna ricerca del parcheggio e via dicendo. Si può ordinare la spesa in tutta comodità da casa e ricevere comodamente a domicilio, evitando anche di doverla magari portare su per le scale: ci penserà infatti il fattorino a portarla direttamente sulla porta di casa e direttamente al piano, in caso di palazzi a più piani.

# Meno sprechi alimentari

I servizi di spesa a domicilio come EasyCoop sono vantaggiosi anche perché consentono di ridurre gli sprechi alimentari. Spesso e volentieri infatti quando si va al supermercato ci si trova ad acquistare più di quello che effettivamente risulta necessario. La conseguenza è che in molti casi non si riesce a consumare tutto entro la scadenza e si è costretti a buttare cibo. Ordinando i prodotti direttamente online invece si riesce ad ottimizzare al meglio la propria spesa, evitando il superfluo ed eliminando così il rischio di sprechi alimentari.

# Sicurezza

Il vantaggio di EasyCoop nello specifico è che si tratta di un servizio di spesa online perfetto anche per gli anziani o le persone più fragili. Lo stesso giorno della consegna infatti, si riceve un messaggio con il numero identificativo e la fotografia dell’operatore incaricato per la consegna della spesa a domicilio. In questo modo, si può essere certi di aprire la porta alla persona giusta e si previene il rischio di truffe. Un dettaglio che al giorno d’oggi fa la differenza per molte persone e in particolare per i più fragili.

# Convenienza

Un ultimo vantaggio, di certo da non sottovalutare, di EasyCoop è che si tratta di un servizio anche conveniente. Nel momento in cui riempiono le borse della spesa per poi consegnarle a domicilio infatti, gli operatori selezionano con cura i prodotti freschi e scelgono quelli con la scadenza meno ravvicinata. Un dettaglio da non sottovalutare, che conferma la qualità del servizio.