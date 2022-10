Orietta Berti è stata di recente attaccata da una persona davvero insospettabile sul suo ruolo di opinionista al GF Vip. Ecco di chi si tratta.

Orietta Berti questa no riveste il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, insieme alla veterana Sonia Bruganelli. Tra le due per il momento sembra esserci pace e il programma a anti senza troppi intoppi in studio. Dentro la casa, invece, la situazione è ben diversa. Gli scontri si fanno ogni giorno più accesi e c’è già chi vorrebbe lasciare la competizione perché troppo dura.

Ci sono però persone che hanno qualcosa da dire sulla presenza della Berti in studio nel ruolo di opinionista. Una tra queste è un volto notissimo della TV, che ormai da anni fa sentire la propria voce quasi su ogni questione. Ma di chi stiamo parlando? Di una persona che non immaginereste mai.

Orietta Berti al GF Vip attaccata proprio da Lui: fan senza parole

La Berti è stata attaccata da nientemeno che il “divo” della TV generalista Cristiano Malgioglio, che crede che la nota cantante non sia proprio tagliata per il noto reality show targato Mediaset.

Come aveva in precedenza asserito anche Adriana Volpe, infatti, Malgioglio (che in passato ha anche pianto in diretta al GF Vip) crede che la nota cantante di Fin che la barca va sia un po’ troppo placida nel suo ruolo di opinionista. “Avrei preferito non vederla in quel ruolo lì. Orietta è una donna meravigliosa alla quale voglio molto bene. Ancora deve capire le dinamiche del gioco. Io ho avuto modo di vederlo poco, ma lo vedrò”, ha dichiarato Malgioglio.

Di sicuro per Orietta (che in passato si era lasciata andare a un commento gelido su Alex Belli) non deve essere facile, specialmente alla sua età, misurarsi per la prima volta come opinionista di un reality importante come il Grande Fratello Vip. Che davvero, come dice Malgioglio, le serva solo un po’ di tempo per ambientarsi? C’è chi crede che il ruolo di opinionista non sia proprio nelle sue corde…

La Berti, infatti, è da sempre una donna dal carattere gentile e poco litigioso, e in una trasmissione dove serve pepe (anche molto!) e lingua tagliente potrebbe trovarsi a disagio. A ogni modo, Malgioglio ha anche tenuto a fare i complimenti a Signorini per lo stile perfetto della sua conduzione: “Trovo Signorini meraviglioso, mi piace tantissimo”, ha dichiaro il noto volto TV. “Il Grande Fratello che ho fatto io rimarrà nella storia perché c’erano altri personaggi. Non è facile fare quel programma, Alfonso poi toccherà sicuramente tutte le tematiche perché è molto colto, intelligente e curioso”.