Se le tue chips di zucca non sono croccantissime stai sicuramente sbagliando questo

Le chips di zucca non vengono mai croccanti come vorresti? Scopri quali sono gli errori che fai sicuramente. Il risultato sarà super!

Le chips di zucca sono una ricetta che negli ultimi anni è diventata sempre più famosa.

Si tratta, infatti, di uno snack sano, gustoso e perfetto sia da sgranocchiare davanti alla tv che da gustare come contorno per un piatto che si desidera rendere speciale. Spesso, però, la loro realizzazione che all’apparenza è davvero semplice, si rivela più insidiosa del previsto portando ad un risultato diverso da quello desiderato.

Se anche a te è capitato spesso e non sai più come muoverti per ottenere delle chips di zucca croccanti, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, ti mostreremo gli errori che molto probabilmente fai senza saperlo e che una volta compresi ti aiuteranno a cambiare le cose e ad ottenere le chips di zucca più buone di sempre.

Gli errori da non fare mai più se vuoi ottenere delle chips di zucca croccanti

Ami anche tu le chips di zucca ma sei stanca del risultato poco piacevole a cui vai incontro ogni singola volta? Niente paura perché oggi affronteremo insieme il problema, scoprendo qual è il punto che continui a sbagliare.

Punto che una volta cambiato ti consentirà di gustare delle chips di zucca così buone che non vedrai l’ora di condividerle anche con amici e parenti. E tutto facendo una gran bella figura. Ecco, quindi, gli errori che non dovresti fare mai più quando le prepari.

Tagliarle come capita

Per delle ottime chips di zucca è molto importante prestare attenzione al taglio. La zucca, infatti, tende a perdere volume in cottura. Se le tagli troppo sottili rischi quindi di farle bruciare. Il trucco sta invece nel trovare lo spessore più adatto (che può variare in base a come scegli di cuocerle) ma che una volta identificato rimarrà sempre lo stesso. Il tutto con un risultato perfetto per garantirti uno snack saporito e croccante al punto giusto.

Non condirle è uno degli errori più comuni che si fanno con le chips di zucca

Questo snack nasce come piatto light. Ciò nonostante, inserire le fettine di zucca in forno o in friggitrice ad aria senza curarle un po’ è altamente sbagliato. Molti usano ad esempio passarle prima nell’acqua fredda o in acqua e ghiaccio. Altri preferiscono omettere questo passaggio che però può aiutare, sopratutto in caso di zucca liscia e pura. In alternativa puoi impreziosire le tue fettine con delle spezie e con un pizzico di sale. Questi, durante la cottura, contribuiranno a donar loro croccantezza. Infine, se non sei a dieta, puoi passarle in un sottilissimo velo di farina (o per cambiare di farina di amaranto o di crusca). Ciò donerà loro maggior croccantezza cambiandone anche il sapore.

Cuocerle come capita

Come già anticipato, la cottura è uno degli step più importanti quando si parla di chips di zucca. Queste andranno quindi controllate più volte. Il trucco sta infatti nel farle cuocere senza che, però, si brucino. E, per ottenere questo risultato, è fondamentale che tu sappia tenerle d’occhio per tutto il tempo. Una volta cotte, ad esempio, se sembrano ancora mollicce, ti basterà lasciarle dentro il forno affinché si secchino un po’ ottenendo così quell’effetto croccante che ti piace tanto.

Ora che conosci i trucchi per delle chips di zucca croccanti e al contempo saporite, non ti resta che prepararle e goderne in ogni momento della giornata. Cosa che potrai fare ancor di più arricchendole con della maionese fatta in casa o con altre salse e condimenti che ritieni idonee. Hai mai provato, per esempio, la salsa di soia? Il connubio è davvero piacevole e tutto da gustare!