Malgioglio piange in diretta al GF Vip: dolorosa confessione. “Ho perso il mio pilastro”

Cristiano Malgioglio piange in diretta al Grande Fratello Vip 2020: la dolorosa confessione sui lutti della sua vita.

Cristiano Malgioglio piange in diretta al Grande Fratello Vip 2020 mostrandosi in tutta la sua fragilità al pubblico, abituato a vederlo sempre allegro e sorridente. Per Malgioglio, il periodo natalizio, è quello più difficile dell’anno. Da quando è morta la mamma, non festeggia più il Natale partendo il 10 dicembre di ogni anno.

“Sono 27 anni che non mangio una festa di panettone. Non amo le canzoni di Natale e quando le ascolto scappo via”, ha raccontato il paroliere ad Alfonso Signorini. La morte della madre è un dolore ancora grandissimo per Malgioglio che, quest’anno, nella casa del GF Vip, proverà a festeggiare, dopo anni, il Natale.

Sono tanti i lutti che hanno colpito Malgioglio: dalla morte della madre a quella del padre fino alla scomparsa della nipote e della sorella.

Il dolore di Cristiano Malgioglio: il racconto della morte della madre al Grande Fratello Vip 2020

La presenza dell’albero di Natale nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha risvegliato amari ricordi in Malgioglio che, dopo la morte della madre, non ha più festeggiato il Natale.

“Da quando non c’è più mia madre ho cancellato questa festa dalla mia vita”, ha raccontato l’artista che, di fronte all’immagine della mamma non trattiene la lacrime. I lutti hanno segnato la vita di Malgioglio. “Papà è morto a 95 anni e a quell’età te ne devi fare una ragione. Mi ha lasciato 16 anni fa e anche lì ho dei sensi di colpa. Lui mi voleva vedere e io dissi che sarei andato il giorno dopo perchè c’era brutto tempo e avevo il terrore di prendere l’aereo. Mi chiese di andare da lui al telefono e gli dissi che sarei arrivato l’indomani. Non so cosa volesse dirmi“, ha confessato il paroliere.

In diretta, ad Alfonso Signorini, il paroliere si è detto dispiaciuto di dare al pubblico un’immagine diversa da quella che ha di solito. “Da quando è morta mia madre ho sempre rifiutato il Natale che è una festa bellissima, ma a me sembra tutto così triste”, ha spiegato il paroliere che ha poi ricordato le ultime ore vissute accanto alla madre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

“I lutti mi hanno lasciato sempre dei grandissimi dolori. Mamma Carla è sempre stata il mio pilastro. La penso sempre come penso sempre a mia sorella, a mia nipote (la nipote è morta per un incidente a 35 anni mentre la sorella Francesca era malata ndr). La cosa che mi addolora di più è che mamma stava preparando la festa per il suo 80esimo compleanno. Era molto felice.

Quando mia madre è venuta a mancare, al mattino non voleva lavarsi e l’ho lavata io. Ero a Palermo per un concerto, abbiamo parlato al telefono. Il giorno dopo, all’aereoporto a Palermo, dovevo partire per Milano e due poliziotti mi fermarono dicendomi di non partire”, ha confessato il paroliere che ha aperto il suo cuore al pubblico rimasto spiazzato dalla gaffe fatta da Malgioglio su Luca Onestini e Ivana.