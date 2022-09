Come al solito, Orietta Berti non le manda a dire e stavolta a finire nel suo radar è stato proprio l’ex gieffino Alex Belli. Ecco il commento velenoso della Berti che ha lasciato tutti senza parole.

Orietta Berti come la solito non ha peli sulla lingua e ha voluto dire la sua su Alex Belli e la consorte Delia Duran. La nota cantante è stata confermata come seconda opinionista della prossima stagione del GF Vip al fianco della storica Sonia Bruganelli. Non è ancora cominciato il programma che già Orietta fa sentire la sua voce! Ecco cosa pensa davvero di Belli e Duran.

Tra poco partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip e stavolta le due opinioniste saranno Sonia Bruganelli (ormai una veterana del programma) e la mitica Orietta Berti. La cantante ha ottenuto grande visibilità in questi ultimi due anni anche grazie alla hit estiva di successo “Mille”, vero tormentone dell’estate 2021. La Berti è pronta a sfoderare gli artigli per la nuova edizione del reality più seguito di sempre, e si è già fatta notare per il commento al vetriolo contro l’ex gieffino Alex Belli.

Orietta Berti choc: ecco cosa ha detto di Alex Belli (e Delia Duran)

Pare che Orietta tutto possa sopportare meno che i personaggi tv che cercano in tutti i modi di attirare l’attenzione su di sé. Per questo il commento velenoso (anche se implicito) su Alex Belli – e consorte – non è passato inosservato.

La ex coppia di ex gieffini (che vive in una casa davvero magnifica) ha sempre messo in primo piano il desiderio di essere una coppia aperta. Proprio questa loro volontà “trasgressiva” li ha portati spesso al centro delle discussioni di gossip, con Soleil Sorge vista come “la terza incomoda” (anche se Soleil ha smentito tutto). Ma Orietta Berti li ha messi tutti in ombra con il suo commento severissimo:

“L’amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non si è fatto nulla di importante nella vita professionale“. Un’affermazione davvero gelida e una chiara frecciatina a Belli e Duran, accusati dalla Berti di non aver nient’altro da metter in mostra se non le loro inconsuete abitudini in camera da letto. La coppia più discussa del GF Vip dello scorso anno replicherà alle accuse di Orietta? Staremo a vedere…