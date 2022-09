Bombette con zucchine, Philadelphia e salmone: un finger food da urlo

L’antipasto non è mai stato così facile e così bello: le bombette con zucchine, Philadelphia e salmone sono uno sballo

Cosa chiediamo ad un antipasto? Deve essere buono, pratico e veloce da preparare. Tutte caratteristiche che le bombette con zucchine, Philadelphia e salmone hanno.

Buone da servire a tavola ma anche come finger food in un buffet, si preparano in fretta e vanno via altrettanto in fretta. E allora, perché non provarle?

Bombette con zucchine, Philadelphia e salmone

Come succede per molte nostre ricette, gli ingredienti sono intercambiabili. In questo caso, al posto del Philadelphia o del formaggio spalmabile va benissimo la ricotta. Ma ci serve asciutta, quindi facciamola sgocciolare bene prima di usarla.

Ingredienti:

2 rotoli di pasta sfoglia

4 zucchine romane medie

350 g di Philadelphia

200 g di salmone affumicato

2 rametti di maggiorana

1 bicchiere di latte

2 cucchiai di olio d’oliva

1 spicchio di aglio

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione: Bombette con zucchine

Tutto quello che dobbiamo fare è cominciare a preparare il ripieno. Partiamo mondando le zucchine, lavandole e poi tagliandole a rondelle sottili.

Prendiamo una padella, facciamo dorare lo spicchio di aglio spellato con i due cucchiai di olio d’oliva. Quando ha preso colore aggiungiamo le rondelle di zucchine, saliamole leggermente e facciamole cuocere per una decina di minuti. Non ci servono cotte a puntino, ma che rimangano belle croccanti.

Spegniamo e teniamo da parte lasciandole raffreddare. Intanto possiamo preparare il resto del ripieno. In una ciotola versiamo il Philadelphia (o altro formaggio spalmabile), il salmone affumicato spezzettato a mano, le foglioline di maggiorana tritate al coltello. Assaggiamo, regoliamo di sale e con qualche macinata di pepe fresco e amalgamiamo tutto.

Quando le zucchine sono tiepide aggiungiamole al resto del ripieno e possiamo assemblare le bombette. Tiriamo fuori la pasta sfoglia dal frigorifero e con un coppapasta da 8 cm di diametro ricaviamo una serie di cerchi.

Con un cucchiaio riempiamo la parte centrale di metà dei dischi, poi bagniamo leggermente i bordi di ogni di pasta e appoggiamo sopra un altro disco per sigillare. Facciamo una leggera pressione sui bordi esterni e sigilliamo i bordi, meglio se con i rebbi di una forchetta.

Quando tutte le bombette con zucchine, Philadelphia e salmone sono pronte appoggiamole su una teglia rivestita con un foglio di carta forno. Spennelliamo la superficie con poco latte a temperatura ambiente e inforniamo in forno statico preriscaldato a 200° per 25 minuti nel ripiano centrale.

Capiremo che le bombette sono pronte quando in superficie sono belle dorate. Sforniamo, lasciamole riposare per 15 minuti e poi mettiamole su un vassoio per il servizio.