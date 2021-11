Avete mai visto la casa di Delia Duran e Alex Belli? Un sogno

Sapete dove vivono Delia Duran e Alex Belli? Avete mai visto la loro casa? Un sogno di eleganza e modernità.

Alex Belli è un protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip 2021. Nella casa ha legato tantissimo con Soleil Sorge e il loro rapporto ha portato la moglie Delia Duran ad intervenire in puntata confrontandosi sia con il marito che con Soleil Sorge. Alex Belli, nella casa di Cinecittà, ha più volte ribadito di essere innamorato della moglie con cui ha un progetto di vita da realizzare.

L’amore tra Delia Duran e Alex Belli è iniziato tre anni fa, ma dove vive la coppia? L’attore e la moglie vivono in una casa da sogno in cui è presente anche lo studio fotografico del concorrente del Grande Fratello Vip 2021.

Casa Delia Duran e Alex Belli: un nido d’amore super chic

Dalle foto che Delia Duran e Alex Belli pubblicano sui social si intuisce come la casa sia strutturata su due livelli immersa in un grande giardino. La zona giorno si troverebbe al primo livello mentre attraverso una scala interna si arriverebbe nella zona notte.

La casa di Alex Belli e Delia Duran presenta ampi spazi, grandi vetrate, travi in acciaio a vista e legno per i pavimenti. L’arredamento è moderno ed elegante e spicca un grande divano. Non manca la zona in cui la coppia si allena. Entrambi in perfetta forma, si allenano anche a casa come mostra spesso Delia sui social.

Parte fondamentale della casa del concorrente del Grande Fratello Vip 2021 è la musica. Alex, infatti, è un ottimo musicista e nella sua casa non poteva mancare un pianoforte che ha dimostrato di saper suonare benissimo nella casa del Grande Fratello Vip.