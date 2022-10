L’affascinante attore Can Yaman ha fatto una ammissione davvero stupefacente, lasciando i suoi fan letteralmente senza parole. Ma di cosa ha parlato esattamente il protagonista di Viola come il Mare?

In questi giorni si è parlato molto dell’attore Can Yaman per via della serie da poco uscita che lo vede protagonista insieme alla bellissima Francesca Chillemi, Viola come il Mare. I fan hanno molto discusso riguardo a una presunta love story nata sul set tra i due affascinanti attori; relazione però sempre smentita dai diretti interessati. Ma, di recente, Can Yaman ha fatto una dichiarazione davvero stupefacente che ha mandato i fan in visibilio…

La news riguarderebbe la mamma di Yaman (che ha evidentemente flirtato con Francesca Chillemi a Verissimo), da sempre una fan sfegatata del figlio. La donna lo segue infatti in ogni cosa che fa e non gli fa mai mancare il suo supporto. Una vera mamma all’italiana quindi, quella del fascinoso attore turco! Ecco un aneddoto del tutto inedito raccontato da Can con protagonista proprio sua madre.

Can Yaman, finalmente l’ammissione: cosa ha rivelato su sua madre

Per prima cosa can ha rivelato che è stata sua mamma a spingerlo a trasferirsi in Italia per seguire i corsi alla scuola italiana di Istanbul. “Mia madre era fissata. C’è un detto in Turchia che dice che se parli una lingua sei una persona, se ne parli due sei due persone… È un arricchimento legato alla capacità di comprendere gli altri. Per questo ho fatto il liceo scientifico in italiano, una scelta elitaria ma doverosa per i miei”, ha raccontato in una intervista Yaman (che ha anche rivelato questo dettaglio), che ha sempre ammirato molto la cultura e la lingue italiane.

Yaman ha poi dichiarato che sua madre segue sempre un rituale specifico ogni volta che lui ottiene un successo. “Per ogni mio successo lei piange e a casa sua c’è un angolo in cui mette tutte le mie foto, sembra un museo… O anche un po’ il mio funerale”, ha scherzato l’attore. Sua madre, ha dichiarato Can, è la sua più grande sostenitrice e non c’è persona al mondo che tenga di più alla sua felicità. Dopotutto, la mamma è sempre la mamma!