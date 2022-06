Can Yaman ha mandato letteralmente in visibilio i fan pubblicando una sua foto con un dettaglio davvero elettrizzante. Ecco di cosa si tratta!

Can Yaman, l’attore e modello turco che molti conoscono per essere stato il compagno di Diletta Leotta, ha passato dei mesi davvero difficili a causa di alcuni problemi alla schiena che non ha nascosto ai suoi fan su Instagram. Ora, però, l’attore sembra essersi ripreso ed è pronto ad affrontare nuove sfide professionali. A ogni modo, in una delle ultime foto che Can ha pubblicato sui social media, i fan non hanno potuto non notare un piccolo dettagli che li ha letteralmente fatto andare in brodo di giuggiole. Ecco il dettaglio a cui ci riferiamo!

Can Yaman non ha trascorso un periodo molto positivo a causa di diversi problemi di salute (i fan avevano sospettato ci fosse qualche problema guardando alcuni video dell’attore sul suo profilo Instagram, nei quali si è mostrato intento a eseguire alcuni esercizi di riabilitazione). Nonostante questo, sono molti i progetti ai quali Yaman (che ha parlato della sua rottura con Diletta Leotta in una recente intervista) intende dedicarsi ora che si sente meglio. Tra questi, c’e un trasloco in arrivo (anche se il luogo della nuova residenza è tenuto ben segreto).

Can Yaman, il dettaglio nella foto che stupisce tutti

L’attore Can Yaman ha recentemente postato una foto sul suo profilo Instagram in cui si mostra in piedi su un balcone con alla spalle il suggestivo stretto del Bosforo. Yaman, infatti, ha rivelato di essere tornato nella sua natia Istanbul.

“Istanbul. Something else”, ha scritto l’ex di Diletta Leotta nella caption della foto. Il ritorno di Yaman in Turchia è avvenuto dopo il crollo del suo apprezzamento in Italia, di cui ancora non si conoscono le ragioni. L’attore continua comunque ad avere un folto numero di fan anche nel Bel Paese, i quali hanno accolto la notizia con grande sorpresa. Molti non si aspettavano, infatti, il ritorno dell’attore in Turchia. “Impressionante🔥🔥🔥🔥 l’aria di casa fa proprio bene ❤️❤️❤️❤️” ha scritto un utente. “Istanbul è tutta un’altra storia”, ha commentato un altro. Insomma, si può dire che la maggioranza dei suoi fan abbia apprezzato l’inatteso tuffo nel passato da parte di Can. Dopotutto, era da un po’ non tornava nella sua amata terra natia. Ora non ci resta che aspettare di scoprire quali sono gli impegni presi dal fascinoso attore per il futuro (noi non vediamo l’ora di rivederlo in qualche nuovo film!)