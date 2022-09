Che imbarazzo in studio durante l’ospitata di Can Yaman e Francesca Chillemi a Verissimo! La coppia di attori è stata intervista di recente da Silvia Toffanin e sono stati più volte colti in atteggiamenti un po’ più che amichevoli…

Che ci sia davvero del tenero tra la bella Francesca Chillemi e l’attore turco Can Yaman? I due sono stati protagonisti di una delle ultime serie TV in uscita in Italia, Viola come il mare, e per questo Silvia Toffanin li ha invitati entrambi nello studio di Verissimo per raccontare la loro esperienza sul set. Ma non sono sfuggite al pubblico, sempre attentissimo, le loro continue battute e scherzi da “coppietta” affiatata. Che sia davvero scoccata la famosa scintilla sul set di Viola come il mare? Francesca però è fidanzata con un altro uomo…

Tra Francesca Chillemi e l’attore turco Can Yaman c’è qualcosa in più di una tenera amicizia? Forse si, almeno a giudicare dal modo in cui si sono comportati i due attori durante l’intervista di Silvia Toffanin a Verissimo. Pur non essendoci mai stato alcun riferimento alla loro presunta liaison amorosa durante l’intervista (dopotutto la Chillemi è fidanzata e sarebbe sembrato poco rispettoso) la Chillemi e Yaman (beccati così a Venezia) si sono, per così dire “esposti” da soli. Si sono infatti punzecchiati continuamente a vicenda in un modo che ha fatto insospettire non poco i presenti.

Can Yaman e Francesca Chillemi: è amore?

Moltissimi fan sperano, effettivamente, che tra i due attori Can Yaman e Francesca Chillemi (che sceglie sempre outfit assolutamente perfetti) sia davvero scoccata la scintilla. Si tratterebbe, in effetti, di una coppia incredibilmente affascinante ed è forse per questo che i fan non vedrebbero l’ora di vederli insieme. Di certo i due hanno dato prova di intendersi molto a vicenda durante l’intervista con Silvia Toffanin nella puntata di apertura di Verissimo 2022.

La loro complicità era così evidente durante la puntata che la stessa Toffanin non ha potuto far altro che puntualizzare: “È diventato simpatico Can con te”. Al che la Chillemi ha asserito che tra di loro sono abituati a scherzare e a punzecchiarsi, così come erano abituati a fare sul set di Viola come il mare. Quale sarà la verità tra i due? Forse solo il tempo potrà dirci come stanno realmente le cose…