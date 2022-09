Fatti furba, con questo trucco dimezzi i tempi di preparazione del purè e sarà perfetto

Se il tuo amore per il purè di patate è tale da desiderare di gustarlo anche quando hai poco tempo, oggi ti sveleremo il trucco che fa al caso tuo.

Preparare un buon purè di patate è sempre un buon modo per godere a pieno di un piatto senza tempo, che tutti amano e che si rivela ottimo sia a pranzo che a cena. Basta, infatti, iniziare a gustarlo per sentirsi subito meglio come avviene in genere con ogni comfort food.

Scopri qual è il trucco per realizzare un purè di patate super veloce

Come fare, però, se il tempo è tiranno e non si ha voglia di ripiegare su i preparati già pronti? In tal caso,che una volta attuato ti semplificherà senza alcun dubbio la vita in cucina. Ecco, quindi, come fare per ottenere il tuo purè in soli venti minuti. E tutto senza fare fatica.

A volte, la voglia di un buon purè di patate è tale da spingere a sognarlo per tutto il giorno. La fretta, però, non è mai d’aiuto e con il tempo sempre più ridotto, poter contare su un buon risultato non è sempre facile. Se si mette in atto un semplice trucco, però, è possibile cambiare le cose. Basta, infatti, cambiare la grandezza delle patate per poterle cuocere nella metà del tempo e tutto senza sporcare troppo in cucina.

In pratica, dopo averle lavate e sbucciate dovrai tagliare le tue patate a dadini davvero piccoli. Ancor meglio se hai modo di frullarle (in tal caso il tempo di cottura diminuirà ancora e tu potrai ottenere il tuo purè più rapidamente). Così facendo puoi evitare di lessarle e cuocerle invece direttamente nella casseruola insieme al burro e agli altri ingredienti. In questo modo eviterai il primo passaggio legato alla cottura delle patate e potrai passare direttamente alla preparazione del tuo purè.

Il risultato, proprio come avvenuto con i trucchi per la confettura di fichi, sarà comunque unico e ti aiuterà a godere di un piatto così buono che non vorrai far altro che prepararlo sempre più spesso, sopratutto per condividerlo con gli amici e le persone che ami.