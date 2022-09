Dolce segreto per Miriam Leone? Foto in costume e “messaggio privato” scatenano i fan

Miriam Leone incinta ad un anno dal matrimonio con Paolo Carullo? Una foto e un messaggio privato insinuano il dubbio.

Dolce segreto per la bellissima Miriam Leone? E’ bastata una foto e un messaggio enigmatico pubblicati dall’attrice per scatenare i fan che sognano di vederla con il pancino. Sposata da settembre 2021 con Paolo Carullo, estremamente riservato, Miriam è super impegnata con tanti progetti lavorativi.

Molto riservata condividendo pochissimo della propria vita privata sui social, l’ex Miss Italia, nelle scorse ore, ha pubblicato una foto che ha fatto sognare i fan. La Leone e il marito sono pronti ad allargare la famiglia?

Miriam Leone incinta e in costume? Spunta il messaggio misterioso

Miriam Leone ama mostrarsi totalmente al naturale incantando puntualmente i fan che, senza trucco, la trovano ancora più bella. Nel mostrare la sua “morning routine”, l’attrice ha così pubblicato una foto in cui indossa un costume celeste mettendo in mostra le gambe assolutamente perfette e lasciando senza parole i fan di fronte alla sua classe e alla sua innegabile bellezza.

“Morning routine. Un giorno vi racconterò di come la mia vita sia cambiata quando ho iniziato a coltivare il movimento. Intanto oggi sono grata alla vita più che mai… private message: arrivo amore mio!”, ha scritto l’ex Miss Italia nella didascalia che accompagna la foto qui in basso.

Oltre ad aver ammirato la bellezza della Leone, i fan si sono concentrati sul messaggio privato che l’attrice ha inviato al marito Paolo Carullo. Qualcuno, di fronte anche alle parole “oggi sono grata alla vita più che mai”, ha immediatamente pensato all’arrivo di un erede per l’ex Miss Italia che, negli anni, ha cambiato colore di capelli anche per esigenze di scena restando sostanzialmente uguale.

C’è, invece, chi ha collegato il tutto al desiderio dell’attrice, attualmente impegnata sul set, di tornare a casa per il weekend per poter festeggiare con il marito Paolo Carullo il primo anniversario di matrimonio.

Ricordando la vigilia del matrimonio, il marito della Leone ha condiviso la storia che vedete qui in alto. Storia che ha poi pubblicato la stessa Miriam sul proprio profilo Instagram. Per la coppia, dunque, domani sarà un giorno davvero speciale. Nessun dolce segreto dunque? Per il momento pare di no!