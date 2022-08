Francesca Chillemi ha incantato tutti i fan con un look davvero incredibile (e total black) durante una delle foto di rito per la presentazione della nuova serie Viola come il mare, in cui ha posato insieme al collega Can Yaman.

La bellissima attrice Francesca Chillemi si prepara al lancio della nuova serie che la vede protagonista insieme a Can Yaman, Viola come il mare. La serie andrà in onda a settembre e già i fan non vedono l’ora di vederla. I due protagonisti hanno posato per una serie di scatti davvero affascinanti, per i quali Francesca ha scelto di indossare un abito total black che ha letteralmente oscurato il collega Can Yaman.

Ancora una volta Francesca Chillemi ha incanto tutti i suoi numerosissimi fan con un abito total black davvero meraviglioso che ha completamente oscurato la bellezza del suo collega attore Can Yaman. I due hanno posato per una serie di foto in presentazione della nuova serie che li vede protagonisti, Viola come il mare. In questi ultimi mesi, inoltre, hanno cominciato a circolare voci su una presunta liaison amorosa tra Yaman e la Chillemi, ma i due sembrano essere solo amici…o forse c’è qualcosa in più?

Francesca Chillemi posa con Can Yaman per la serie Viola come il mare: lo scatto è da urlo!

Protagonisti della nuova serie Viola come il mare, Francesca Chillemi e Can Yaman si sono mostrati affiatatissimi sia davanti all’obiettivo dei fotografi che sul set.

In una recente foto apparsa sul web i due sono apparsi in tenuta elegante per presentare la nuova serie (che promette già record di ascolti). A catturare l’attenzione di tutti, però, è stata sicuramente Francesca, con la sua mise davvero incantevole (d’altronde è ormai considerata una icona di stile). Già da diverso tempo corrono voci di una presunta love story nata sul set tra Yaman (ex di Diletta Leotta e di recente avvistato proprio con lei) e la Chillemi. Voci finora sempre negate. Tra i due, infatti, ci sarebbe solo una profonda stima e amicizia, che si vede chiaramente in alcuni filmati realizzati sul set, dove appaiono sempre scherzosi e allegri.

Al di là della loro presunta love story mai comprovata, Viola come il mare ha già catturato l’attenzione dei media e del pubblico. La trama, infatti, è molto accattivante. La protagonista interpretata dalla Chillemi, infatti, soffre di sinestesia, una condizione molto particolare. “La sinestesia è una condizione neurologica che porta a sperimentare fenomeni percettivi uditivi o visivi diversi da quelli abituali”, ha spiegato Francesca. “Nel caso di Viola, lei “vede” le emozioni degli altri attraverso una sorta di aura con determinati colori associati alla rabbia, alla paura… E quando riceve questi input visivi, è un po’ come se quelle emozioni, le provasse pure lei”.

E ha aggiunto: “Ciò comporta due aspetti: uno positivo e uno negativo. Il buono é che Viola riesce a immedesimarsi negli altri; il cattivo é che a volte viene sopraffatta dalle emozioni. Fatto sta che, grazie a questa sua “dote” riesce ad aiutare l’ispettore capo Demir (Can Yaman) a risolvere i casi“.