Francesca Chillemi e Can Yaman beccati così a Venezia: foto mai viste

Francesca Chillemi e Can Yaman, protagonisti di “Viola come il mare”, beccati così a Venezia per la presentazione della fiction: foto mai viste di Diva e Donna.

Bellissimi e complici. Si mostrano così Francesca Chillemi e Can Yaman nelle foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna sull’ultimo numero in edicola. Elegantissimi e spettacolari, i due attori, dopo aver incantato il pubblico della Mostra del Cinema di Venezia 2022, tornano a fare la stessa cosa con le foto che Diva e Donna pubblica in edicola in cui i due si lasciano andare a teneri gesti d’affetto.

E le foto che Diva e Donna ha pubblicato sono state scattate a Venezia dove la Chillemi e Can Yaman sono arrivati durante la Mostra del Cinema per presentare la fiction “Viola come il mare” di cui sono protagonisti e che sarà trasmessa prossimamente da canale 5.

Francesca Chillemi e Can Yaman, bellezza spettacolare e tanta complicità fuori dal set

Affiatati, complici e con un gran feeling che hanno sfoggiato sul set, ma che hanno anche fuori dal set come mostrano le foto del settimanale Diva e Donna in cui Can Yaman, diventato ormai una vera star in Italia, si lascia andare a gesti gentili e premurosi nei confronti della Chillemi che, a Venezia, ha indossato tanti dettagli brillanti.

Nella foto che vedete qui in alto, l’attore turco accarezza la Chillemi mentre nelle altre foto pubblicate dal settimanale la aiuta ad alzare il lungo vestito mentre camminano. Piccoli gesti d’attenzione e di gentilezza quelli che Yaman rivolge alla Chillemi che ha conosciuto sul set e con cui è nata una bella amicizia.

Nelle foto di Diva e Donna, i due attori sono in compagnia di altre persone, probabilmente assistenti e, tra un sorso e l’altro, si rivolgono sorrisi. Un feeling speciale con cui sono pronti a conquistare il pubblico di canale 5 con la fiction “Viola come il mare”.

Da tempo protagonisti di rumors e indiscrezioni, i due hanno più volte ribadito di essere amici e di volersi bene come ha dichiarato la stessa Francesca a Venezia dove sarebbe stata accompagnata dal compagno Stefano Rosso, sempre molto discreto e riservato. “Ci vogliamo bene. Lavorare insieme è stato bello” – ha detto la Chillemi durante un’intervista realizzata a Venezia in occasione della presentazione di “Viola come il mare”.