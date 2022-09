Dettagli brillanti per Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia

By

La Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è giunta alla settantanovesima edizione e le star sul red carpet fanno sognare come sempre. Oggi ci occupiamo dell’outfit di Francesca Chillemi, splendida come sempre.

Diretta sin dal 2011 dal critico cinematografico Alberto Barbera, la Mostra del Cinema di Venezia è al centro dell’attenzione di stampa e pubblico sia per l’accurata scelta dei film in concorso che per i numerosi vip (ed i relativi outfit) capaci di mandare in visibilio i fan.

Oggi scopriamo il look impeccabile sfoggiato due sere fa da Francesca Chillemi, al festival anche per la sua ultima fiction Mediaset con Can Yaman.

Come copiare l’outfit chic di Francesca Chillemi anche fuori dal red carpet

Si è trasferita a New York con la figlia Rania ed il fidanzato Stefano, ha una nuova fiction in uscita, progetti sempre in cantiere e più di un milione di follower su Instagram.

Francesca ha solo l’imbarazzo della scelta per cosa indossare e cosa scartare agli eventi cinematografici veneziani ed ha optato per uno stilista molto conosciuto all’estero che in Italia ha vestito un’altra vip (i più attenti lo avranno notato) cioè Belen Rodríguez. Si tratta di David Koma.

Su MyTheresa ci sono alcune delle creazioni più recenti di David Koma. Ad attirare l’attenzione – in quanto simile per taglio e colore all’abito della bellissima Francesca – è il monospalla a collo alto nero con trasparenza sul décolleté e decorazione a catena “simil pneumatico” brillante sul lato sinistro. Essendo mini, va portato la sera, meglio se con un paio di collant velati neri; sì, poi, ad accessori argento che riprendano la linea sinuosa. Costa 1985 euro.

Altra idea, comunque nella stessa fascia di prezzo, è il modello corto e svasato con decorazione di cristalli firmato Stella McCartney (1395 euro su Double F). Interamente in satin lucido nero, cade morbido sui fianchi ed ha la chiusura a collier gioiello che illumina il viso.

Per un budget accessibile (si tratta di soli 30,50 euro) c’è la proposta di Le Style de Paris. Lungo, con spalline sottili ed aderente, questo vestito è impreziosito dai cristalli che definiscono le cuciture della parte alta del vestito ovvero spalline ed incrocio sul décolleté. Pochette compatta e tacco alto completeranno il tutto con eleganza.

Anche Bianca Atzei ha indossato un decoro di cristalli sopra il total look jeans per il concerto. Questa tendenza è quindi trasversale, bisogna adattarla al nostro stile e trovare l’occasione giusta per risplendere più che mai.

