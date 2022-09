Beautiful, Una Vita: tragedia sfiorata ad Acacias

Anticipazioni Beautiful, Una Vita: una piccola tragedia sfiorata ad Acacias e un grande riconoscimento per Brooke Forrester. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful: Brooke vera protagonista!

Nelle prossime puntate in onda questa settimana di Beautiful succederà di tutto. Brooke Forrester sarà la protagonista assoluta! Ecco perché.

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5, Brooke Forrester uno dei volti più iconici e rappresentativi della soap americana, sarà la protagonista di un servizio fotografico che vedrà la partecipazione di Ellen Von Unwerth, nota fotografa di moda, che farà un cameo, dunque una piccola apparizione nella soap nei panni di se stessa.

Secondo le anticipazioni la Logan sarà la protagonista di un articolo di una rivista di settore e come tale, richiederà uno shooting fotografico d’eccezione. Seppur siamo abituata a vederla principalmente per le trame di mamma apprensiva e di moglie, Brooke è uno dei pilastri fondanti della Forrester Creations. La donna infatti detiene il 51% della proprietà a segutio ai diritti della formula Belief. E’ una vera e propria business woman e come tale va, in qualche modo, valorizzata.

Una Vita, anticipazioni: tragedia sfiorata, ecco perché!

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Dopo la pausa estiva, Acacias ci accoglierà nuovamente nel suo mondo fatto di palazzi e pettegolezzi e nelle vite dei nostri amati e odiati protagonisti. Ecco cosa succederà negli episodi in onda questa settimana su Canale 5!

Se avete seguito le nostre anticipazioni, vi ricorderete sicuramente che Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), il vero marito di Valeria Cardenas (Roser Tapias) ha deciso di lasciare la moglie libera di vivere la sua relazione insieme a David Exposito. Eppure le cose non andranno bene per la coppia. I due decidono di lasciare Acacias per ricominciare una nuova vita in America. Ma proprio quando sono pronti alla partenza, alcuni uomini raggiungeranno l‘Exposito e lo sostringeranno a seguirlo…fra questi anche Fidel Soria!

Ben presto infatti, David si renderà conto che dietro il rapimento c’è anche Ramon Palacios e tenterà di farlo desistere. Ma alla fine, il Palacios premerà comunque il colpo del grilletto! Anche se, per fortuna di David, Ramon mirerà nel vuoto e non sul suo volto.