Non avrai mai mangiato una zucca così buona, con questi trucchi ottieni un risultato Top

Scopri come ottenere un ottima zucca al forno grazie ad alcuni semplicissimi trucchi. Il risultato ti conquisterà fin dal primo assaggio.

La zucca al forno è una delle prelibatezze da gustare durante la stagione invernale. Basta infatti cuocerla per sentire da subito il suo profumo che si sprigiona per casa. Particolare a cui si aggiunge anche l’ottimo sapore che la cottura in forno è in grado di offrirgli.

Per poter godere di un risultato che sia davvero ottimo è però molto importante seguire alcuni step che sebbene appaiano spesso poco importanti sono invece in grado di fare la differenza. Se capita anche a te di trovarti con della zucca cotta al forno che seppur buona non è speciale come vorresti, ecco quindi i trucchi che ti aiuteranno a cambiare le cose.

I trucchi per rendere la tua zucca al forno incredibilmente gustosa

Una buona zucca al forno rappresenta un ingrediente buono da gustare sia da solo che in abbinamento ad altri piatti. Sebbene la ricetta sia incredibilmente semplice, non conoscerne alcuni trucchi può portarti a non godere di tutte le sue sfumature di gusto.

E visto che quando si parla di zucca non si dovrebbe mai andare per il sottile, ecco le dritte che ti aiuteranno ad ottenere il miglior risultato possibile. Una volta messe in atto scoprirai di amare la zucca molto più di prima!

Scegliere la zucca giusta

Di zucche ce ne sono tante e tutte con sapori davvero gradevoli. Sceglierne una a caso, però, non è proprio la scelta giusta. Per quanto sia oggettivamente possibile cuocere al forno qualsiasi tipo di zucca non si può negare che alcune siano migliori di altre. La Delica, ad esempio (nota anche come zucca mantovana) è tra le scelte migliori. Una volta cotta al forno sarà infatti ricca di gusto e con un profumo così intenso da inebriare tutta casa. Dopo aver scoperto i trucchi per un risotto buono come quello del ristorante, ecco quindi quelli per una zucca al forno estremamente saporita.

Cuocere anche la scorza è tra i trucchi per una zucca al forno ottima

In molti commettono l’errore di togliere la buccia alla zucca. Questa parte, però, se commestibile, è estremamente piacevole e anche ricca di proprietà. Nel caso già citato della Delica (ma ciò vale anche per altre zucche) è quindi molto importante eseguire una cottura al forno che comprenda anche la buccia. In questo modo il cibo sarà molto più buono e ti consentirà di godere a pieno di un risultato così piacevole che una volta sperimentato non vorrai più farne a meno. E se ti stai chiedendo quali zucche scegliere, la risposta è anche una volta Delica ma anche Hokkaido. Entrambe vantano infatti una buccia commestibile e più buona che mai.

Condirla nel modo giusto

Se hai voglia di una zucca estremamente saporita e non sei intenzionata a gustarla al naturale (cosa che comunque non guasta) non dovresti dimenticare il condimento. Questo non dovrà essere così pesante da sovrastare il naturale gusto del tuo ortaggio. Il suo ruolo sarà infatti quello di accompagnarla per renderla più buona. Tra gli ingredienti da scegliere ci sono il sale, l’olio, l’aglio e ovviamente le spezie Qualche esempio? Tra le tante potreste optare per la paprika, la curcuma e la noce moscata.

Ora che sai come cucinare al meglio la zucca al forno, potrai contare su questi trucchi per godere a pieno di un risultato finale davvero unico e impareggiabile. Seguendoli, infatti, la tua zucca sarà estremamente profumata e ricca di gusto. Una zucca così perfetta da volerla condividere con le persone che ami.