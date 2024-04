Mai più senza: il fondotinta liquido Wet n Wild è piccolo nel prezzo ma grande nel risultato

Più del rossetto o del mascara, è il fondotinta a fare sempre la differenza alla base di un make up curato sì, ma pur sempre naturale. Noi donne, infatti, potremmo passare ore e ore non solo a scegliere la tonalità migliore, ma anche quella super coprente e soprattutto che scongiuri il detestatissimo effetto mascherone quasi da clown, perché lo scopo di un buon fondotinta non deve essere mai nascondere le tue imperfezioni, ma esaltare la tua bellezza imperfetta mitigando rossori e inestetismi delle pelle, proprio come fa quello della Wet n Wild.

In altre parole, il fondotinta giusto è quello che ti faccia sentire sempre a tuo agio senza dover passare ore e ore davanti allo specchio per fissare o riprendere il trucco. E in tal ottica, il fondotinta liquido è il migliore alleato make up che tu possa avere nel tuo beauty case perché non solo dura più a lungo, ma garantisce anche una durata maggiore. Inoltre, la formula liquida, infatti, è adatta a ogni tipo di pelle e si assorbe alla perfezione senza lasciare traccia sulle dita.

Il trucco c’è ma non si vede: grazie al fondotinta della Wet n Wild avrai un aspetto sempre impeccabile

Se a queste caratteristiche universali, e che sono alla base di un buon fondotinta, si aggiunge poi un prezzo davvero irrisorio, va da sé che la scelta del fondotinta Wet n Wild resta una delle migliori sul mercato in un’ottica qualità/prezzo. Con un prezzo davvero economico, potrai avere sempre un ottimo prodotto che doni al tuo incarnato un colorito uniforme e la pelle di porcellana già con una sola passata.

Grazie infatti alla sua formula innovativa ad alta performance, questo fondotinta dalla copertura medio-alta modulabile riduce visibilmente la comparsa di linee sottili, rughe e macchie scure creando una base liscia per il trucco per un naturale effetto matte e levigato che duri tutto il giorno. Ma non solo, la formula speciale è stata anche pensata per “catturare” la luce. Quante volte, infatti, rivedendo foto e selfie della sera prima avrai notato un certo pallore su tutto il viso che non rendeva giustizia alla tua bellezza? Lo sappiamo, davvero tantissime volte.

Da oggi in poi però l’effetto “pallore nobiliare” scomparirà del tutto proprio perché questo fondotinta si fonde alla perfezione con la tua carnagione per un effetto il più possibile naturale sotto varie condizioni di luce con e senza flash. Per quanto però il fondotinta faccia la maggior parte del lavoro, il segreto per un trucco veramente impeccabile sta anche nel modo in cui questo si stende così da ottenere quanto più possibile la pelle luminosa e levigata.

Fondotinta liquido: tutti i beauty hacks per stenderlo alla perfezione

Che sia sia alle prime armi oppure si sia delle vere make up addicted, il fondotinta liquido è semplicissimo da usare anche perché si può scegliere se usare le dita, il pennello o ancora la spugnetta per coprire al meglio tutte le imperfezioni della pelle. Nel caso in cui si opti per le dita, basta semplicemente agitare bene il prodotto e poi versare un po’ di fondotinta direttamente sulla mano. Dopodiché, dovrai applicare una piccola quantità di prodotto (non più di una o due gocce per intenderci) sulla fronte, il naso, il mento e gli zigomi. Fatto questo, sfuma con l’aiuto delle dita il fondotinta dal centro verso l’esterno sulle guance arrivando a uniformare così tutto il viso.

Se invece si sceglie il pennello, è importante evitare l’effetto zebra, ovvero striature sul viso che presenta più o meno prodotto. Impugna il pennello e applica procedendo zona dopo zona il fondotinta sempre sulla fronte, il naso, il mento e gli zigomi. A questo punto, picchietta leggermente e poi stendi il fondotinta verso l’esterno. In prossimità del naso poi, fa’ roteare il pennello così da sfumarlo come si deve.

E infine, se non puoi fare a meno della tua fidata amica spugnetta, innanzitutto metti un po’ di fondotinta il dorso della mano e poi, sempre poco alla volta, applicane una piccola quantità con la spugnetta sul viso. In questo caso però, parti dal centro del volto verso l’esterno e picchietta leggermente. Per la zona del contorno occhi e sulle occhiaie, meglio usare la parte appuntita per un risultato più preciso e ottimale.