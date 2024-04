Non sai come vestirti per il giorno della Comunione di tuo figlio? Ecco i 5 look che devi assolutamente conoscere per prendere spunto.

La Comunione del proprio figlio è un evento speciale e importante ma genera tanti dubbi: come ci vestiamo se siamo la mamma? In questo giorno speciale vogliamo apparire al meglio ma spesso ci troviamo in difficoltà nella scelta dell’outfit.

Cosa indossare per essere eleganti e comode allo stesso tempo? Ecco allora 5 suggerimenti per una mamma che vuole essere impeccabile per la Comunione del proprio figlio, con 5 stili diversi per adattarsi a tutte le personalità e fisicità.

Come vestirsi per la Comunione: stile romantico e bon ton

Iniziamo con una premessa: indipendentemente dallo stile scelto, la cosa più importante è optare per abiti comodi e pratici, che permettano di muoversi liberamente. Scegli quindi tessuti leggeri e adatti alla stagione. Punta su un outfit che rispecchi al meglio la tua personalità e che si abbini al tema della cerimonia. Infine, presta attenzione ai dettagli come il trucco, l’acconciatura e gli accessori.

Per le mamme che amano lo stile romantico, un abito lungo e leggero in chiffon o seta con una stampa floreale o a tinta unita pastello sarà l’ideale per il giorno della Comunione. Se vuoi aggiungere un tocco di classe in più, scegli un abito con un corpetto drappeggiato oppure con delicati dettagli in pizzo.

Per quanto riguarda le scarpe, con questo look stanno bene sia i sandali con tacco a spillo che, se si privilegia la comodità, un paio di ballerine eleganti. Gli accessori da abbinare allo stile romantico? Saranno minimalisti, come una collana che ha un pendente o un bracciale sottile.

Altro look da tenere in considerazione per il giorno della Comunione è quello della mamma in stile bon ton. Prendi ispirazione dagli outfit sfoggiati da Kate Middleton nelle occasioni formali e scegli un tailleur gonna o pantalone in un colore classico come il grigio, il blu navy o il beige.

Oppure in un colore pastello chiaro, molto di tendenza in questa stagione. Sotto la giacca indossa una blusa in seta o in chiffon con un fiocco al collo. Completa il look con un paio di décolleté con tacco medio, una borsa a mano capiente e un cappello a cloche.

Vuoi un look minimal chic? Ecco cosa scegliereI

Se sei amante di un look senza troppi eccessi in questa giornata puoi essere elegantissima indossando un grande classico l’abito a tubino, oppure un completo giacca pantalone. Per quanta riguarda il colore puoi scegliere una nuance primaverile, come il rosa, il giallo, il verde chiaro o l’azzurro, preferendo quella che meglio si adatta al tuo incarnato e al colore dei tuoi capelli.

Sopra il tubino, indossa un blazer oversize dal taglio sartoriale maschile. E adesso passiamo alle scarpe, quali abbinare? Con il tubino la scelta più adatta sono un paio di sandali o di slingback. Impreziosisci il look con gioielli geometrici e minimalisti.

Casual chic: ecco cosa indossare alla Comunione

Se invece gonne e vestiti non sono i tuoi capi preferiti ma ti senti più a tuo agio con i pantaloni, opta per uno stile casual chic. Scegli un paio di pantaloni palazzo in un tessuto fluido, e abbinali ad una camicetta in tinta unita.

Completa il look con una giacca in denim oppure con un cardigan in cashmere. E le scarpe? Puoi indossare un paio di paio di sneakers bianche, ormai sdoganate anche per le cerimonie, oppure dei sandali bassi. Come borsa, scegli un modello a tracolla o uno zaino chic.

Look elegante e colorato per la Comunione

Infine, per le mamme che vogliono osare di di più, un outfit per il giorno della comunione particolare è quello in stile elegante e super colorato. Qualche idea? Un abito chemisier in un colore vivace come il rosso, il verde, il blu elettrico, da abbinare ad un paio di scarpe con un tacco a contrasto. Scegli poi accessori come una collana statement o un paio di orecchini pendenti, ed una pochette colorata.

Con un po’ di attenzione e cura dei dettagli, ogni mamma potrà trovare l’outfit perfetto per la Comunione del proprio figlio. Scegli come accessorio un foulard in seta da legare al collo o al polso, se preferisci lo stile romantico, bon ton o casual chic. Per un tocco di stile in più, indossa un cappello a tesa larga e un paio di occhiali da sole eleganti.