Kate Middleton, il nuovo look è da capogiro ma è il dettaglio super economico a catturare l’attenzione

La Principessa del Galles ha sfoggiato un altro look da capogiro ma ciò che ha catturato l’attenzione dei presenti è stato un piccolo dettaglio.

Come ogni anno la futura coppia regnante si è recata al celebre Royal Ascot, il più antico evento equestre del mondo. Ormai William e Kate partecipano spesso ai medesimi eventi anche se non mancano le visite ufficiali in solitaria. Non erano presenti però i tre figli della coppia, George, Charlotte e Louis, che questa volta sono rimasti a casa.

Come sempre la Principessa ha strabiliato tutti con uno dei suoi vestiti super eleganti e raffinati. Nel corso degli anni, sin da quando è entrata nella Royal Family, la quarantunenne è diventata una vera icona di stile e ce lo dimostra ogni qualvolta che esce di casa, sia in occasioni casual che formali. E anche al Royal Ascot non ha fatto eccezione. Mentre il marito ha optato per uno smoking con cilindro, come vuole la tradizione, lei si è mostrata con un abito midi rosso brillante firmato Alexander McQueen, uno dei suoi stilisti preferiti. Il look è stato completato da un cappello con dettaglio floreale firmato Philip Treacy della stessa tonalità. Ma c’è stato un dettaglio che ha lasciato a bocca aperta i sudditi.

Il dettaglio di Kate

Fedele al suo stile sfoggiato durante gli anni, l’abito presentava una modesta scollatura a V, maniche lunghe e un’elegante gonna a ruota. Si tratta di un vestito mai visto prima, sebbene sia conosciuta per riciclare gli abiti, anche per occasioni speciali. Quest’ultimo era caratterizzato da dettagli sottili, come le increspature sulla cucitura della spalla.

Ad arricchire ulteriormente il look ci hanno pensato la cintura in vita, che la ha permesso di definire meglio la silhouette, la mini pochette firmata Hermès e il paio di classiche décolleté, che rimandano al colore dell’outfit. Realizzata nel 1988, la borsa francese è stata dismessa ed è un pezzo unico. Il suo valore è di circa 1150 euro.

Per vivacizzare il look però ha voluto inserire qualche dettaglio di un altro colore. Infatti per l’evento ha optato per degli orecchini dorati con pietre blu. Ma è il prezzo ad aver sbalordito. Nonostante abbia nel suo look accessori abbastanza costosi (basti pensare all’esclusiva bag rossa sfoggiata nello stesso giorno) la Middleton ha pensato bene di bilanciare il suo look, almeno in termini di prezzo.

Non è la prima volta che sceglie di indossare accessori economici, e quindi alla portata di tutti, ma ogni volta i sudditi ne rimangono stupefatti. Questa volta ha deciso di puntare su un paio di orecchini del costo di 86 euro. Non dubitiamo del fatto che siano già andati a ruba, come la maggior parte degli accessori indossati in passato dalla Principessa.