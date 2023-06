Eliminare l’odore della lettiera in modo naturale è possibile seguendo questi consigli

Soprattutto in estate, l’odore della lettiera può dare fastidio a noi ma anche al gatto: in casa abbiamo una serie di prodotti naturali molto utili

Per chi è sensibile agli odori, quello della lettiera è sicuramente un vero e proprio problema. Ma con alcuni semplici trucchi possiamo eliminarlo.

Il gatto è uno degli animali mi amati al mondo per la sua indipendenza, per il suo carattere molto docile ma anche per la sua grande pulizia. Ma c’è qualcosa che può spingere a rinunciare alla sua compagnia.

Questa cosa è sicuramente l’odore della lettiera che soprattutto durante le calde giornate estive può diventare veramente insopportabile. Inoltre può portare anche il nostro gatto a non volere fare la pipi nella sua cassettiera proprio per la sua grande pulizia.

Come possiamo cercare di neutralizzare questo forte odore? Esistono rimedi molto facili ed efficaci, ora te ne parlo.

Eliminare gli odori della lettiera: tutti i consigli utili per stare bene

In commercio ci sono diversi prodotti fatti apposta per cercare di contenere questo problema. Ma andremo sicuramente ad incorrere in prodotti chimici, costosi e soprattutto il cui odore potrebbe non piacere al nostro gatto.

Quindi il rischio è di ritrovarsi con i bisogni in giro per casa e non nella lettiera. Noi proviamo a cercare delle soluzioni naturali sicuramente meno costose ma non per questo meno adeguate a risolvere il problema.

Il primo ingrediente che ci può venire in aiuto e che quasi certamente abbiamo in casa è l’aceto che ha la grande capacità di neutralizzare l’odore dell’urina. Usiamo quindi questo prodotto per lavare l’intera cassetta e lasciarla un po’ in posa per almeno 30 minuti. Dopo di che risciacquiamo con acqua calda e facciamo asciugare all’aria aperta o con un panno.

Ma l’aceto non è l’unico alleato per cercare di eliminare i cattivi odori della lettiera, possiamo anche ricorrere al bicarbonato di sodio. Un prodotto molto usato nelle pulizia della casa, ottimo per smacchiare , ma che in questo casp ci permetterà di mantenere pulita la nostra lettiera. Basterà mettere quattro cucchiai di bicarbonato nella nostra sabbietta per vederne l’effetto.

Se non abbiamo il bicarbonato c’è un altro ingrediente che possiamo facilmente trovare in casa e che ha lo stesso effetto: il lievito per dolci. Una soluzione questa che però non sembra essere amata da tutti i gatti.

Per questo consigliamo di mettere solo un cucchiaio di lievito in un angolo ben delineato: se il gatto continuerà ad andarci allora vorrà dire che supporterà questo ingrediente

Oltre a questi consigli ricordiamoci le regole basilari per una lettiera sempre perfetta. Per prima cosa scegliere una lettiera di qualità. Poi pulire giornalmente anche più volte in modo da contenere gli odori. Cambiare la sabbia una volta la settimana e quando facciamo la pulizia lavorare accuratamente il fondo della lettiere dove si bloccano i batteri.