Aceto di mele per capelli più sani e belli? Sì, ma solo se segui queste dritte!

L’aceto di mele può rivelarsi davvero utile per la tua chioma. Ma solo se lo applichi nel modo corretto. Ti sveliamo come fare!

Sicuramente avrai già sentito parlare dell’aceto di mele e delle sue tante proprietà benefiche. Da secoli viene impiegato per gli usi più disparati, rivelandosi molto più che un semplice condimento per insalate. E, se ti interessi almeno un po’ di bellezza fai da te, avrai già letto o sentito che il suo contributo può rivelarsi più utile che mai anche per i capelli.

Fin qui non c’è nulla di sbagliato. L’aceto però è un ingrediente acido e che in quanto tale può portare a qualche problema, sopratutto se non usato correttamente. Oggi, quindi, ti sveleremo proprio come applicarlo senza correre rischi e quali sono i passaggi che proprio dovresti evitare con attenzione.

Aceto di mele: come applicarlo nel modo corretto

Quando si tratta di bellezza, la parola d’ordine (specie negli ultimi tempi) è economia. A questa si aggiunge anche la voglia di praticità. Il che porta inevitabilmente a cercare tra i prodotti di casa quelli che possono rendersi utili. L’aceto di mele è sicuramente uno dei più gettonati, sopratutto quando si parla di capelli. Questo prodotto si rivela infatti in grado di regolare il ph della cute, sanificandola e disinfettandola al contempo.

Per far sì che il risultato sia ottimale è però importante seguire alcune semplici dritte che ti eviteranno di compiere errori irreparabili. Agendo in questo modo potrai contare su capelli davvero lucenti e tutto senza aver fatto danni. Dopo aver visto come eliminare la forfora nel modo corretto, ecco quindi le giuste dritte per applicare l’aceto di mele sui capelli senza sbagliare.

Diluirlo sempre

La prima regola da seguire è quella di non usare mai l’aceto di mele puro. La sua acidità rischierebbe infatti di bruciare la cute e di produrre un effetto decisamente diverso da quello che desideri. Per non sbagliare il consiglio è quello di diluirne un paio di cucchiai in 250 g di acqua. In questo modo sarai certa di non sbagliare e di ottenere tutti i benefici da questo ingrediente. Una volta applicato potrai massaggiarlo delicatamente, attendere mezz’ora e risciacquare.

Evitare di passarlo sui capelli

Abbiamo detto che l’aceto di mele è un vero portento per il cuoio capelluto. Al contrario, non andrebbe mai passato sui capelli.

La sua acidità rischierebbe infatti di seccarli arrivando a bruciare le punte che sono solitamente più fragili e predisposte a spezzarsi. Meglio, quindi, limitarsi alla sola cute e lasciar stare i capelli.

Usare sempre un prodotto alla volta

Per la bellezza dei tuoi capelli non occorre mettere insieme più rimedi alla volta. Il solo aceto di mele sarà in grado di produrre risultati davvero unici. Ciò che conta è fidarti del rimedio scelto e lasciargli il tempo per agire. Per altri prodotti avrai tempo più avanti e quando avrai voglia di cambiare o di sperimentare qualcosa di nuovo. In questo modo, tra le altre cose, eviterai possibili e rischiose reazioni chimiche tra prodotti che pur essendo naturali, se messi insieme, possono cambiare composizione e modalità di azione.

Ora che hai capito come applicare l’aceto di mele sui capelli affinché funzioni, non ti resta che ammirarne i risultati. Come per ogni prodotto naturale, prima di passare alla cute, ti consigliamo di fare un piccolo test allergico applicandone una piccola parte sulla pelle. La zona interna del polso può essere indicata per constatare da subito eventuali arrossamenti. Ricorda infatti che usarlo in cucina non basta da solo come motivo per applicarlo come rimedio di bellezza senza aver prima fatto una prova allergica. In questo modo ti metterai al sicuro e avrai un risultato senza brutte sorprese e decisamente garantito.