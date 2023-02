Primo appuntamento? Indossa questi outfit e cadrà ai tuoi piedi!

Il tuo crush ti ha invitato ad un primo appuntamento e non sai cosa indossare? Ecco gli outfit più trendy del momento perfetti per te! Occhio a non cadere nell’errore di stile! Se segui questi consigli cadrà subito ai tuoi piedi!

“Vuoi uscire con me?” Ecco la frase che tutte noi speriamo di sentire quando abbiamo una “cotta” per qualcuno. E finalmente è successo! La persona che ci piace si è finalmente dichiarata e ci ha invitato ad un primo appuntamento. Oppure siamo state noi a pronunciare questa fatidica frase. Abbiamo preso il controllo della situazione e in quanto donne forti quali siamo abbiamo invitato il nostro crush a trascorrere del tempo insieme. Dopo le emozioni dei primi istanti una sensazione di indecisione ci assale, perché pensiamo subito dopo: “cosa mi metto?” Ebbene l’outfit da primo appuntamento è molto importante, perché con gli abiti che indossiamo vogliamo raccontare chi siamo e allo stesso tempo sentirci sicure di noi stesse. Allora come fare per non sbagliare? Con la nostra guida di stile! Scopriamo insieme qui su CheDonna come realizzare un perfetto outfit da primo appuntamento senza cadere nell’errore di stile!

Abbiamo la data, l’ora e il luogo. Ci manca solo l’outfit. Ma cosa indossare per essere perfette ad un primo appuntamento?

Sicuramente per non cadere nell’errore di stile dobbiamo tenere a mente questi consigli di stile:

essere sempre noi stesse, mai indossare dei look copiati dai social media solo per apparire

valorizzare quello che è il nostro fisico e le nostre forme, quindi costruire un outfit ad hoc per le nostre esigenze

mostrare il nostro lato creativo. Mai nascondersi dietro ad un look basico ma trendy. Sempre meglio tralasciare alcune tendenze ma raccontare ciò che siamo noi veramente.

Se seguiamo questi consigli di stile siamo già sulla buona strada, perché con gli abiti che indossiamo dobbiamo sentirci a nostro agio e sicure di noi stesse. In questo modo potremo mostrare quella che è veramente la nostra personalità.

Adesso viene il bello, ossia realizzare veramente il nostro outfit. E da dove iniziare?

Scopriamo insieme gli outfit da cui prendere ispirazione per realizzare un total look perfetto da primo appuntamento!

Primo appuntamento outfit: prestiamo attenzione al dress code! Mai outfit troppo sportivo al ristorante, oppure troppo elegante di pomeriggio in centro!

Per riuscire a non sbagliare con l’outfit da primo appuntamento cerchiamo di capire qual è il luogo scelto! Non c’è errore di stile peggiore che vestirsi troppo eleganti in situazioni sportive e viceversa!

Corset top e jeans: se siamo delle persone a cui piace il look comodo e sportivo indossiamo il nostro jeans preferito. Magari quello a vita alta largo in gamba. Abbiniamolo ad un corset top e ad una giacca taglio blazer. Chiudiamo il tutto con uno stivaletto con tacco comodo e pochette a spalla. Saremo sensuali ma sportive allo stesso tempo.

Pantalone ecopelle nero: se invece vogliamo dare al nostro outfit una chiave più elegante ma di tendenza scegliamo un pantalone d’ecopelle nero! Indossiamolo con una maglia aderente nera. Chiudiamo il tutto con una giacca taglio blazer, che potete scegliere anche nelle colorazioni moda, come il rosa o il verde, e abbiniamo una scarpa con tacco a spillo! Eleganti e di tendenza in pochissimi minuti!

Adesso che abbiamo visto le regole e le soluzioni per realizzare dei perfetti outfit da primo appuntamento non ci resta che creare il nostro total look, indossarlo e divertirci al nostro appuntamento!