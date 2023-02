Forfora addio! Ma solo se segui queste semplici regole. Mi ringrazierai!

Scopri come debellare la forfora grazie ad alcune semplici regole. Una volta scoperte non le abbandonerai più.

La forfora è un problema medico ma anche estetico. Doverla combattere giornalmente, quindi, può risultare parecchio difficile. Dal prurito all’aspetto poco gradevole che assume quando si deposita sui vestiti, eliminarla appare sempre come l’unica soluzione accettabile.

Eppure, farlo non è affatto semplice. Anzi, sono in tanti a ritrovarsi con mille strategie e pochi risultati. Un problema che potrai risolvere una volta per tutte semplicemente grazie ad alcune regole che ti cambieranno in meglio la vita. Scopriamo quindi quali sono e come seguirle nel modo più semplice ed efficace possibile.

Come dire addio alla forfora con pochi e semplici passi

Dire addio alla forfora può sembrare un impresa davvero ardua. Tuttavia, a volte, basta mettere insieme le giuste regole da seguire per ottenere dei buoni risultati. Ovviamente, queste valgono per casi normali e sporadici mentre per quelli più seri, il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un dermatologo. Fatto ciò, si potranno comunque seguire questi step che, indipendentemente dall’entità della situazione risultano sempre utili. Dopo aver visto quali sono i due ingredienti casalinghi utili contro la forfora, ecco quindi gli step da compiere per allontanarla per sempre.

Lavarsi spesso i capelli con prodotti idonei

Quando la forfora è un problema, la prima soluzione è quella di lavare spesso i capelli. Per farlo, però, è necessario usare prodotti idonei e quindi delicati e in grado di pulire il cuoio capelluto senza irritarlo. Dai prodotti naturali a quelli biologici, la scelta è ampia ed è possibile variare fino a trovare quello più adatto alle proprie necessità.

Non abbondare con il calore

Al fine di non stimolare la produzione di sebo è importante evitare troppe fonti di calore. Una volta lavati, quindi, i capelli dovrebbero essere asciugati al naturale. Se proprio è indispensabile l’uso del phon, questo dovrà essere usato con un getto d’aria medio e posizionato ad una certa distanza. Così facendo si eviterà di peggiorare la situazione.

Pettinare i capelli solo quando serve

Anche pettinare i capelli stimola la produzione di sebo. Per evitare la formazione di forfora è quindi importante compiere questo gesto solo quando serve e con strumenti delicati. Agendo in questo modo potrai contare su una chioma sempre bella e piacevole da vedere, sopratutto perché priva dei tanti puntini bianchi che indicano la presenza di forfora.

Evirare prodotti irritanti

Come per lo shampoo, anche i prodotti per lo styling andrebbero scelti in base ai loro ingredienti. Il trucco sta nel preferire sempre e solo quelli naturali evitando prodotti ricchi di parabeni o comunque aggressivi. Meno si sporca la cute e più è probabile che la forfora torni a presentarsi.

Mangiare bene

Forse non ci crederai ma la giusta alimentazione può fare molto quando si parla di forfora. Sopratutto se hai modo di integrarla con vitamine e minerali. Di base, bastano le comuni norme di condotta tra cui è importante porre l’attenzione sull’alcol da evitare e sul consumo di cibi sani e il più possibile privi di zuccheri aggiunti e di grassi così detti cattivi.

Seguendo queste semplici dritte, dire addio alla forfora sarà molto più semplice. E, anche nei casi più importanti che necessitano di una cura prescritta dal dermatologo, noterai che con le giuste precauzioni, la forfora diventerà piano piano solo un lontano ricordo.