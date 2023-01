Ti bastano due soli ingredienti (che hai già in casa), e la forfora sarà solo un lontano ricordo!

Scopri come contrastare la forfora in modo semplice e immediato grazie a due ingredienti naturali che hai già in casa. Il risultato sarà super!

Combattere la forfora non è mai piacevole, sopratutto quando il problema anziché essere passeggero si rivela costante e duraturo. A prescindere dalla tante cause che possono scatenarla e che andrebbero sempre indagate, la forfora rappresenta un vero e proprio problema sia per il benessere personale che per la vita di tutti i giorni.

Il prurito, così come le piccole scaglie bianche che inevitabilmente si spargono tra i capelli, possono infatti essere una notevole fonte di disagio. Si tratta, insomma, di un problema non indifferente ma che da oggi potrai affrontare con maggior rilassatezza. Ci sono infatti ben due ingredienti del tutto naturali che possono aiutarti a sconfiggerla e a lenire quasi subito gli effetti spiacevoli che comporta nella tua vita.

Come sconfiggere la forfora con due soli ingredienti

Spesso, quando si ha il problema della forfora, si tende a far uso di prodotti medicinali che purtroppo non riescono a risolvere il problema. Ciò dipende dal fatto che senza conoscerne la causa è difficile andare a tentoni. Sopratutto perché il più delle volte si corre il rischio di non ottenere alcun risultato e di esasperare il problema.

Se da un lato, il consiglio è quindi quello di andare dal dermatologo per risalire alla causa primaria al fine di trovare la giusta soluzione, dall’altro può essere utile tamponare il problema con un rimedio naturale che funzioni davvero. Rimedio che, tra le altre cose, e come già visto con il bicarbonato da applicare sulla cute, può rivelarsi davvero risolutivo per tutti quei casi di forfora passeggera e non legata a funghi o altri problemi in atto.

Per metterlo in atto avrai bisogno di due soli ingredienti che hai sicuramente già in casa e che una volta mescolati tra loro daranno vita ad una soluzione da applicare sulla cute per lenire il prurito ed eliminare pian piano la forfora. Il tutto senza aggredire la cute con prodotti aggressivi e che, se non corretti, possono peggiorare la situazione.

Il rimedio naturale che sconfigge la forfora

Ora che abbiamo capito quanto è importante prendersi cura della cute quando si soffre di forfora, è giunto il momento di entrare nel vivo e passare alla soluzione da creare in casa e in modo del tutto economico. Ti serviranno solo dell’olio extra vergine d’oliva e del succo di limone. Ciò che dovrai fare è mescolare insieme un paio di cucchiai di olio, due di limone ed un altro paio di acqua. Fatto ciò non ti resta che mescolare il tutto per ottenere un impacco.

Questo andrà applicato sui capelli bagnati e ancor prima di usare lo shampoo. Dovrà restare in posa per mezz’ora e trascorso il tempo dovrai solo risciacquarlo e procedere con il consueto lavaggio. Il limone aiuterà ad eliminare la forfora presente sulla cute e il limone avrà invece un effetto lenitivo che ti proteggerà dal prurito, garantendoti una vita più serena e senza l’ansia costante della forfora. Si tratta, ovviamente, di un impacco che non può risolvere problemi importanti e persistenti ma che si rivela perfetto per quelle situazioni in cui la forfora inizia a dare seriamente fastidio.

Il consiglio è quello di far seguire al tutto l’uso di prodotti il più possibile naturali. Così facendo non aggredirai ulteriormente la cute e godrai di una piacevole sensazione alla testa che non ricordavi da tempo. Il tutto senza il rischio di sentirti a disagio quando sei tra la gente.