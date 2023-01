A tutto colore! Basta con le solite Nail Art noiose, è il momento di pensare alla primavera con queste ispirazioni super colorate

L’inverno sta per passare, è il momento di guardare alla primavera con un tocco di colore per le unghie: ecco tutte le più belle nail art da cui prendere ispirazione per sprizzare energia nelle prossime stagioni.

Con l’alternarsi delle stagioni, cambia anche il nostro umore. Che si rispecchia poi, inevitabilmente anche sullo stile. La nail art è uno degli aspetti che principalmente si modifica nel look, seguendo il periodo dell’anno e tutte le sue sfaccettature. C’è chi, una volta recatasi dalla nail artist di fiducia, ama interpretare le festività più importanti, come ad esempio Halloween, Natale e Capodanno.

Ma ora che l’inverno è passato, è il momento di lanciare uno sguardo alla prossima stagione primaverile. Per tutte quelle che con il freddo non vanno proprio d’accordo, si apre finalmente uno spiraglio di luce. La primavera infatti, che sia nell’abbigliamento, come negli accessori e nelle unghie, ci fa immediatamente pensare alla bellezza della natura rigogliosa e quindi, ai colori sgargianti.

Le unghie più belle da sfoggiare nella prossima stagione: le idee più colorate per la tua Nail Art

Tonalità accese che attingono dall’arcobaleno, diventano così protagoniste delle nail art che ci aspettano. Da quelle più soft dei colori pastello, per chi non ama gli eccessi, a quelle fluo e strong, per chi invece non ama passare inosservata. É il momento di esplorare il mondo allegro e pieno di divertimento delle decorazioni più colorate da cui prendere ispirazione subito.

Accese, femminili, dolci e super colorate, degne di una vera bambola. Queste unghie utilizzano alcune tra le tonalità più amate, il rosso e il rosa, reinterpretandole in modo stravagante e originale. Dei divertenti pois smorzano infatti la serietà andando a decorare alcune delle unghie. E per essere ancora più brillanti, qualche puntino di oro qua e là!

Per le amanti del look più delicato, che si accende della luce dei colori ma senza fare troppo rumore, questa è l’idea perfetta. Sfruttate le nuances pastello, dal rosa al giallo chiaro, ma anche celeste o verde menta. Alternateli sulle unghie e, per un tocco che fa pensare al Carnevale, una spruzzata di coriandoli bianchi che si posa su alcune di esse.

Mentre fuori piove e cade la neve, state già pensando alle spiagge assolate e ad un cocktail gustato in riva ad un mare cristallino? Anticipate la vostra stagione preferita portando una ventata di sole sulle vostre unghie. Questo stile richiama i colori azzurri tipicamente estivi, ma si unisce ad una trama animalier in bianco e nero, esaltata da un disegno botanico assolutamente fluo!

La meraviglia dei colori che si incontrano mescolandosi in una piccola opera d’arte. Scegliete questo fantastico effetto marble (marmorizzato) ottenuto mixando dei colori accesi e vitali come il fucsia, il giallo, l’arancio e il celeste, su un letto d’unghia neutro. Un respiro primaverile pronto a stupire.

Il leopardato non passa mai di moda. Questa volta però, l’animalier è interpretato in versione multicolor, richiamando i colori più sgargianti come il giallo, il rosa shocking, l’arancione e l’azzurro. Avete mai visto un leopardo così grintoso?

Il divertimento dei colori può essere reinterpretato anche con le linee. La gioia dell’attesa delle stagioni calde fa pensare a vestiti colorati e pieni di vita. Una nail art come questa diventerà il giusto compromesso per chi ama la formalità, o magari deve seguirla perché il lavoro glielo impone, ma non vuole rinunciare alla sua voglia di colore.

Come possiamo pensare alla primavera senza immaginare fiori che sbocciano e uccellini che cinguettano? In questa rappresentazione di micropittura, alcune delle unghie sono decorate con macchie colorate in stile modern art, sulle quali sono stati disegnati una libellula ed un fiore. Delicatissimi in bianco con linee sottili stilizzate. Naturalmente non mancano delle trame botaniche. Il colore, come sempre, è una vera cura per l’anima!