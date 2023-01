Sogni di avere le unghie più belle del momento? Devi scegliere le Nail Art Nude, ma con un dettaglio in più!

Se desideri sfoggiare unghie da sogno in questo periodo, devi assolutamente scegliere le Nail Art Nude. Ma è necessario un dettaglio speciale: scoprilo subito.

Con l’apertura del 2023 probabilmente starete già programmando gli impegni in agenda, tra cui l’appuntamento con la Nail Artist che non può mai mancare. Sorgono così già i prossimi dubbi: quale nuova Nail Art scegliere? Naturalmente le possibilità sono tante, ma se cercate qualcosa che sia veramente di tendenza, state per scoprirlo. Le ultime ispirazioni rivelano che, anche il mondo della decorazione unghie, sta attingendo tantissimo dagli elementi e dai soggetti (oltre che ai colori) più in voga del momento nell’ambito artistico.

Ecco allora che tornano prepotentemente alla ribalta le nuances “nude”, che diventano protagoniste della gran parte delle unghie, ma si rinnovano con dettagli e nail art davvero speciali, che prendono spunto dai trend più amati in fatto di design e arte. Proprio così, sarà come portare un piccolo quadro sulle vostre mani. Le correnti estetiche attuali vedono, ad esempio, il prevalere dei colori cosiddetti “terracotta”, dal beige al marrone fino ai rossi mattone e al verde scuro. Mentre i disegni riproducono principalmente piante e foglie, nello stile “botanical”, volti e forme stilizzate, o disegni astratti.

Tutte le ultime novità nel mondo della Nail Art: rinnova le unghie Nude con un tocco di tendenza

Le classiche unghie “nude” che per tantissimo tempo hanno spopolato quindi, in questa stagione si rinnovano rispecchiando lo stile e il gusto artistico del momento. Scegliete basi neutre, ma rendete le vostre mani uniche portandoci una piccola opera d’arte sopra. I colori sono soft, ma possono essere ravvivati da dettagli accesi e brillanti. Oppure possono mantenersi sul naturale, ma con un design assolutamente inimitabile.

Uno sfondo neutro e nude fa da tela perfetta per questa Nail Art bellissima. Macchie di colore tenui si estendono su alcune unghie, a loro volta decorate da semplici disegni di foglie stilizzate, dall’aspetto quasi primordiale. Un effetto totalmente accattivante che conquisterà tutti.

In questa Nail Art perfettamente invernale, il nude protagonista di tutte le unghie viene impreziosito da un mix di design. L’effetto “maglione” decora alcune unghie, mentre si unisce ad una trama “botanical” appena accennata. Classe ed eleganza smisurata.

Linee e curve si susseguono in questa Nail Art elegante e sofisticata, su una base nude. I colori diventano comunque protagonisti senza rubare la scena, con un tocco di arancio e di oro. Rappresentazione perfetta dell’arte astratta.

Immergiamoci nello stile “botanical” con questa Nail Art sui toni nude con un delicatissimo dettaglio verde. Su una base neutra si poggia una foglia di Monstera, pianta tropicale diventata amatissima e riprodotta nei design attuali di ogni ambito. Trendy e ancora una volta, sicuramente chic.

Perfetta per chi non ama gli eccessi, ma vuole esprimere il suo lato artistico senza passare inosservata. Questa Nail Art si basa sui toni del nude assolutamente neutri. L’unica eccezione è una linea nera e decisa, che disegna un volto stilizzato su una delle unghie, protagonista assoluta delle mani. Addio quindi, al solito classico e vecchio nude, è il momento di renderlo più vivo che mai.