]15 foto] Apri il 2023 con il botto e scegli una delle nail art di tendenza: lasciati inspirare dalla nostra galleryApri il 2023 con il botto e scegli una delle nail art di tendenza: lasciati inspirare dalla nostra gallery

Prova anche tu una delle fantasie più in voga del 2023. Dalle più classiche alle più sensuali, c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Non c’è nulla di meglio che aggiungere un po’ di brio e audacia alla fredde giornate invernali. Però poteet rallegrarvi, non solo scegliendo dei capi colorati e morbidi, ma anche con una nail art fantasiosa e super vivace. Ci sono molte opzioni diverse tra cui scegliere, dagli stili più semplici e tradizionali a quelli più sofisticati e festivi.

Anche se siete alle prima armi, le fantasie che proponiamo sono facili e veloci da realizzare. Quindi non indugiate, perché riuscirete ad ottenere delle unghie da vera pro. Vi offriamo la possibilità di scegliere tra decine di colori e motivi. Inoltre, grazie alla grande varietà potrete scegliere la nail art che più vi rappresenta. Dallo stile leopardato alla manicure reinventata, avrete l’imbarazzo della scelta. Perciò, se siete alla ricerca di idee per il colore o la fantasia per le vostre unghie invernali, non dovrete fare altro che continuare a leggere per trovare la giusta inspirazione.

San Valentino

Anche se manca oltre un mese alla festa di San Valentino, non dovete aspettare il 14 febbraio per sfoggiare una manicure super romantica. Infatti chi di noi non ama la manicure con i cuoricini? Si tratta di una nail art perfetta per qualsiasi stagione dell’anno. Ovviamente potete utilizzare qualsiasi colore, optando per una versione più sofisticata con dei cuoricini dorati o magari mantenervi su una manicure tradizionale e optare per il rosso. Una delle più richieste è ovviamente l’abbinamento di rosso, rosa e bianco. Questi colori possono essere molto femminili, ma anche versatili e facili da abbinare.

Fantasia leopardata

La fantasia leopardata è una delle fantasie più classiche. Se desiderate sfoggiare il vostro lato più selvaggio e feroce, perché non farlo scegliendo questa intrigante nail art? Questa stampa animale è rimasta una delle preferite nel mondo della moda per decenni, perché è di forte impatto e al tempo stesso è molto facile da abbinare e indossare. Per non sbagliare e per rimanere su una tonalità classica e tradizionale, per la stagione invernale vi consigliamo di puntare sui toni caldi.

Fiocco di neve

I fiocchi di neve ovviamente vengono associati alla stagione più fredda dell’anno, soprattutto se si abita in zone abbastanza fredde e caratterizzate da basse temperature. Perciò non c’è fantasia migliore del fiocco di neve, che vi catapulterà direttamente nell’atmosfera invernale. Il nostro consiglio è quello di scegliere basi bianche, nude o rosa chiaro per un look glamour ma non troppo esagerato. Quindi aggiungete dei fiocchi di neve per completare la vostra meravigliosa manicure.

French Manicure rivisitata

Non c’è alcun dubbio che il nero sia intrigante e misterioso, ma è un colore che attira decisamente l’attenzione. Come immaginate, ci sono molti modi diversi per sfoggiare il nero. Se volete sfoggiare un look più discreto, puntate su questa fantastica rivisitazione della french manicure tradizionale, che vi regalerà raffinatezza e originalità. Si tratta di un nail art consigliata soprattutto a coloro che hanno le unghie lunghe.