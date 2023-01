Le calzature più irresistibili dell’inverno da comprare con i saldi

Ci piacevano già ad ottobre anzi, le avevamo adocchiate addirittura nelle anteprime della settimana della moda milanese. Stiamo parlando di scarpe, décolleté, stivali e stivaletti che possiamo permetterci grazie agli sconti del momento. Se saremo rapide troveremo anche il nostro numero ma ricordiamoci che nel dubbio è meglio provarli in negozio.

Gli stilisti che amiamo da sempre, quella capsule collection che ci ha fatte impazzire che però aveva prezzi esorbitanti, ora non sono più un problema perché, nella maggior parte dei casi, i saldi ci consentono di comprare le scarpe che desideriamo da mesi. Se il prezzo diminuisce di poco allora bisogna chiedersi se la necessità di avere quello specifico nuovo paio di calzature sia così fondamentale. Bisogna stare poi attente alla stagione, controllando che i modelli proposti siano effettivamente dell’autunno – inverno 2022/2023 e non di qualche anno fa. Una volta analizzato il tutto, non resta altro da fare se non andare a colpo sicuro per aggiudicarci gli stivaletti che abbiamo come chiodo fisso da fin troppo tempo (fossero anche solo dieci giorni).

Abbiamo da poco visto gli stivali da avere in questo periodo ma con i saldi cambia tutto o meglio potremmo avere altre priorità. Vediamoli insieme.

Finalmente i saldi! Tacchi alti e bassi, stivali e stivaletti da opzionare per lo shopping di gennaio

Iniziamo con gli stivaletti Jolya di Chloé in pelle di vitello scamosciata tobacco. Quando in vetrina vedevamo le scarpe pelose carinissime per la montagna ci veniva l’impulso di entrare a comprarle salvo desistere dopo aver letto il costo. Non ha molto senso spendere tanto per calzature che si sfruttano due settimane all’anno o poco più, se si vive in città. Ora il discorso cambia. Dal prezzo iniziale di 450 euro, infatti, si trovano oggi sul sito ufficiale del brand a 270 euro. L’estetica è quella tipica del trekking ma il logo e la chiusura a strappo vicino alla pelliccetta panna lo rendono inconfondibile.

Altra idea consiste in una scelta più sensuale che però, anche in questo caso, non si indosserebbe tutti i giorni, ecco perché è giusto aver aspettato i saldi. Sono realizzati da Le Silla gli stivali cuissard Eva dal tacco a stiletto di dodici centimetri. Lo sconto è del 30% e sono in vendita a 541,80 euro (non più a 774 euro). Sono in vinile stretch color fango nude e l’effetto glosssy è quanto di più cool ci sia in circolazione al momento. Sono una seconda pelle quindi vanno portati con la consapevolezza che porteranno il focus sulle nostre gambe.

Introvabili già in mesi normali, le decolleté di Aquazzurra sono un must nelle scarpiere delle fashion victim. Quelle nere, in velluto, con dettaglio fiocco spopolano ed oggi si trova il modello con tacco più basso (ne esistono due altezze diverse) scontate del 50% quindi a 325 euro sul sito di Rttiboutique. Meglio dare subito un’occhiata ed accertarsi che ci sia il nostro numero prima che svanisca insieme all’outfit che già avevamo immaginato.

Il sandalo Hogan beige (273 euro anziché 390 euro) è in pelle scamosciata chiara con doppia fascia, dettagli in metallo e pelliccia sintetica bianca (stile pelo di pecora per intenderci). Belle, calde e durature.

Ora, riordiniamo le priorità e facciamo la nostra scelta per un regalo che, poco ma sicuro, ci meritiamo!

Silvia Zanchi