Silver Nail Art, accogli il nuovo anno con le giuste unghie: tutte le ispirazioni più belle con l’argento

Il nuovo anno merita di essere accolto con le giuste unghie: scopri le più belle ispirazioni di Nail Art Silver da imitare immediatamente, un tocco di argento per essere al top!

Non è il momento di tristezze e malinconia, il nuovo anno è ormai in arrivo ed è ora di accoglierlo al meglio. Se il 2023 rappresenta per voi l’opportunità di iniziare con il giusto spirito (quello di brillare), dovete partire innanzitutto dal look. Fin dalle prime battute dell’anno quindi, possiamo rinnovare la Nail Art scegliendo un tono elegante e sofisticato, che però guarda ancora con un occhio alle festività appena passate. É il momento di risplendere con il Silver!

Come sempre, il mondo della Nail Art in continua evoluzione, offre delle incredibili possibilità di interpretare il proprio stile. A seconda delle esigenze, quindi, potrete spaziare tra forme e fantasie, ma con un elemento assolutamente imprescindibile: l’argento. Insieme all’oro è uno dei colori più preziosi, che donano immediatamente un aspetto chic e super glamour, è il colore dell’eleganza per eccellenza. Se il dorato non fa per voi, perché non rientra nel vostro spettro di colori o perché lo trovate un po’ “too much”, optate per un tocco di silver sulle unghie.

Ispirazioni e abbinamenti: tutte le più belle Nail Art Silver per il 2023

Le Nail Art sono fatte davvero per tutte. Anche se pensate che questo colore non faccia proprio per voi, queste fantastiche ispirazioni vi faranno cambiare idea. Se siete delle donne che vivono una vita scintillante e non riescono proprio a rinunciare ad un po’ di glitter, optate per delle unghie cosparse di brillantini sui toni dell’argento. Se invece il vostro animo è più discreto ma volete seguire la tendenza e brillare di luce propria, aggiungete qualche semplice design silver su una base di colore neutro. C’è un mondo da scoprire che vi aspetta per farvi diventare delle vere dive brillanti nel 2023, non resta che esplorare tutte le sfumature del silver.

Una Nail Art semplice ma di grande effetto, espressione di eleganza assolutamente eterea. Alcune delle unghie sono in tinta unita, di un colore argento puro senza toni metallici. Su una delle unghie compare un sofisticato design dallo stile invernale: un elegantissimo fiocco di neve silver. Sarete le vere regine di bellezza del 2023. Non fatevi sfuggire però, anche queste incredibili proposte altrettanto brillanti!

Se il vostro stile non ama gli eccessi, non rinunciate ad una punta di silver sulle vostre unghie color nude. Con questa semplicissima ma meravigliosa Nail Art, una sottilissima linea sinuosa di argento metallizzato si abbina ad una bianca che ne segue la forma. Femminilità e raffinatezza assoluta.

Uno spirito giocoso e divertente amerà sicuramente questa proposta di Nail Art. L’argento diventa protagonista assoluto con un’unghia interamente metallizzata con effetto glitter, mentre le altre restano pure con un bianco latte. Qualche stella qua e là per chi ama stupire tirando fuori la bimba che è in sé!

Classiche ma con un tocco di luce assoluta, in queste unghie l’argento è al centro delle mani, interpretato grazie a degli evidenti coriandoli di paillettes silver, che ne coprono interamente una. Per brillare ancor di più, sulle altre dita compaiono alcuni strass sugli stessi toni. Un cult per non sbagliare mai.

Le amanti dell’argento trovano piena espressione in questo look. Unghie completamente in glitter argento per la maggioranza delle dita della mano, mentre qualcuna resta color nude ma non perde un tocco di silver. Una delicatissima sfumatura a collana si estende sulla base chiara, evidenziando le lunghezze.

Per chi invece non è una fan dell’argento ma non vuole rinunciare a questo trend, questa è la scelta perfetta. Unghie color pastello che guardano già alla primavera, ma con l’aggiunta di un filo argentato che le rende preziose ed eleganti.

Bellissimo l’effetto della foglia argento. Anche le unghie nere diventano un vero quadro luminoso se decorate con questi semplici ma evidenti dettagli. Il silver accentua il french alla perfezione.

E per concludere delle onde grafiche che attraversano tutta l’unghia posandosi su una base naturale opaca. Come una strada luminosa che vi indica la direzione per il vostro splendido futuro. Benvenuto 2023!