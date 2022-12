Davide Donadei affossa Tavassi e difende Antonella Fiordelisi: guerra al GF Vip

Davide Donadei si scaglia contro Edoardo Tavassi dopo la tremenda lite tra quest’ultimo e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022.

Clima di fuoco al Grande Fratello Vip 2022 dove la tensione è altissima. Tra Antonella Fiordelisi da una parte ed Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia dall’altra, è scoppiata una lite furibonda nel corso della quale i toni sono stati esagerati così come le offese. Tutto è nato quando, per il gioco del vischio con cui il Grande Fratello ha chiesto ai concorrenti di baciare il coinquilino più vicino al suono della campana, Micol ha baciato Davide Donadei.

“Non vedeva l’ora”, è stata la battuta fatta da Antonella Fiordelisi che non ha mai nascosto di non credere all’interesse della Incorvaia per Tavassi. Una battuta che non è stata gradita dalla coppia che si è scagliata contro Antonella. La discussione, tuttavia, è degenerata e le offese fatte da Tavassi alla Fiordelisi che è stata difesa da Edoardo Donnamaria con cui sta vivendo una storia d’amore non sono affatto piaciute a Davide Donadei che ha preso posizione puntando il dito contro Tavassi per le parole usate nei confronti di una donna.

Davide Donadei contro Tavassi: “Hai dato ad Antonella della mig*otta parlando dei calciatori”

Antonella Fiordelisi ha accusato Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia di essersi infuriati con lei per la battuta perchè non riescono ad accettare che sia stata la preferita del pubblico. Di fronte a tale accusa, Edoardo ha ribattuto accusando Antonella di essere “cattiva” e di voler ferire le persone. Le parole usate, tuttavia, sono state abbastanza pesanti.

“Sei una grande bugiarda. Falsa, malefica, malvagia… sei una cosa terrificante, sei inquietante. La gente non è scema e ti vede. Il tuo personaggio Antonella finta Fiordelisi, il tuo cognome non è importante nella mia vita. Sei finta e ogni cosa che dici è malefica e basta. Spu..ni i giocatori, sei famosa per uno scandalo di calciatori. Non ti stiamo mettendo in cattiva luce, Antonella tu non sei in cattiva luce. È l’intenzione di far passare lei come una zo…la e a me come il co..ne. Basta. Posso dire che a me fa schifo questa roba?”, ha sbottato Tavassi che ha poi coinvolto anche la famiglia di Edoardo Donnamaria convinto che a quest’ultima non piaccia Antonella.

“Ti mandano messaggi in codice…”, ha detto Tavassi per poi fermarsi. Durante la discussione, però, ha poi aggiunto: “La tua rovina è che ti vedono h24. Quello fa arrivare il messaggio in codice dai parenti, quello fa avvertire i parenti di stare lontano da tutti“, ha detto Tavassi facendo riferimento ad un regalo ricevuto da Donnamaria dal fratello che è stato male interpretato all’interno della casa e che, in realtà, era pro coppia (il regalo era una bambola con la scritta ex, una lente di ingrandimento e un binocolo che, come ha spiegato il padre di Edoardo su Twitter, aveva questo significato: “Il cuore è il loro ex perché in quel momento si erano lasciati. Lente vedetevi dentro. Binocolo guardate lontano. Ma soprattutto. Uno scherzo tra fratelli. Solo da ridere”, ndr).

Davide: Tavassi si gira con cattiveria verso la tua ragazza

Edo: Lo so #donnalisi #gfvip pic.twitter.com/URJ43YdGKw — Zorzando (@stefy__tommy) December 28, 2022

EDOARDOOOO TI AMO TI AMO TI AMO#gfvip pic.twitter.com/wPOwxutbta — medusa (@FaTinaameta) December 28, 2022

Di fronte alle parole di Tavassi sulla propria famiglia dette contro Antonella, Donnamaria non è rimasto in silenzio: “Questa è cattiveria. Non dire che lei dice le cattiverie perchè anche voi le dite quando è famosa anche per i calciatori. Non la puoi accusare di cose che fate pure voi”, ha sbottato Edoardo.

“Perché dire che è famosa per i calciatori non è darle della mignotta?” DAVIDEEEEEEEEEEE 🔥#Donnalisi #GFVIP pic.twitter.com/uU9RULc852 — Vanessa 🦋 (@commentacose) December 28, 2022

Dopo la lite, a schierarsi con Antonella, è stato Davide Donadei. Quest’ultimo, parlando con Donnamaria, ha detto: “Lui usa cattiveria verso la tua ragazza, tu non l’avresti fatto con Micol per rispetto a lui“, ha detto Davide. Poi, parlando direttamente con Tavassi, ha detto: “Perché dire che è famosa per i calciatori non è darle della mignotta?”.