I modelli di stivali da non lasciarci sfuggire in inverno per essere cool

Ci sono giorni in cui è già tanto se riusciamo ad infilarci un paio di scarpe per uscire a buttare la spazzatura. Altri, invece, siamo così prese dalla smania di apparire su una cover da prepararci come star, anche solo per il brunch con le cugine e le amiche di sempre. In ogni caso, scopriamo gli stivali da avere quanto prima per essere meravigliose.

Abbiamo tutto ma vogliamo di più, è normale che sia così. Se non abbiamo trovato sotto l’albero uno di questi bellissimi stivali possiamo provvedere noi stesse (finché troviamo i numeri) o limitarci a sognarli cercando modelli a budget più accessibili.

Con i capispalla anni Settanta che abbiamo da poco analizzato staranno benissimo alcuni dei modelli elencati di seguito. L’importante è non esagerare e mantenere il focus su una cosa sola alla volta.

Gli stivali più irresistibili dell’inverno 2022 sono europei e comodissimi

Realizzati da Baldinini, gli stivali in suede cuoio (575 euro) marrone spazzolato, hanno micro strass applicati sul retro della caviglia, fodera in pelle bovina e chiusura con zip interna. La suola carrarmato in gomma li rende portabili in ogni circostanza. La punta rotonda è una caratteristica che ritroviamo anche in altri modelli altrettanto richiesti.

Saliamo di prezzo e voliamo in terra francese con gli stivali Shark Lock di Givenchy. Il modello è una new entry della maison solo in parte visto che spopolano da qualche anno ma mai prima era stato proposta in rosa Barbie. L’iconico lucchetto argentato laterale con logo, la pelle che – come fosse uno stivali risvoltato – sfiora il terreno, rendono riconoscibili tra mille questi stivali must-have. Costano 1695 euro.

Il Maxxxi Rogue bianco gesso di Casadei farà impazzire soprattutto le più giovani. Alza grazie alla suola grossa in tinta ed alla struttura interna, è in un colore che non passa di certo inosservato ed è in tendenza da un anno senza alcun cambio di passo (basta vedere le influencer che continuano a postare outfit con questa tipologia). Da portare con jeans o abiti casual ma niente di elegante. Il prezzo è di 1150 euro.

Gli stivali alti in mesh con decorazioni (tacco di undici centimetri) di Saint Laurent sono proibitivi per la maggior parte di noi ma visto che si sta parlando di ciò che va di moda eccoli qui. La tomaia è in camoscio nero e brillantini sulla lunghezza della rete. Sono attualmente in vendita su Luisa Via Roma a 2500 euro.

Ci sono poi, ovviamente, molte altre alternative, più economiche, più colorate, più particolari. Quelle proposte oggi però sono le più desiderate del momento ed abbiamo capito il perché!

Silvia Zanchi