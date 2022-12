Mani d’oro, scopri le più belle nail art per unghie dorate alla moda

Stai già pensando alla tua prossima manicure? Se vuoi essere scintillante in previsione del Natale ecco 15 idee sublimi per unghie dorate.

Le feste si avvicinano e tutto si tinge di oro, rosso e argento. Questi colori luminosi e scintillanti sono un must per le festività natalizie, se stai pensando di optare per delle scintillanti unghie orate in previsione delle festività ecco alcune idee per unghie eleganti e bellissime. Perchè solo a Natale dovresti indossare le unghie dorate? Queste unghie sono perfette in qualsiasi periodo dell’anno. Il Colore dell’oro è un colore prezioso ed elegante, sta bene in qualsiasi stagione, ma in inverno in occasione delle vacanze natalizie sembra essere ancora più bello.

Le unghie dorate si possono realizzare in tantissimi modi. Nei saloni dei Nail Artist le richieste sono tantissime per questo colore sempre attuale. Gli esperti realizzano con l’oro una varietà di disegni infinita. In questo articolo troverai 15 bellissime idee che spaziano dalla semplicità a qualcosa di molto più sofisticato. Siamo sicuri che troverai un’idea strepitosa per le tue prossime unghie dorate.

15 fantastiche idee per unghie dorate alla moda, a Natale saranno perfette

Abbiamo pensato e scelto per te unghie dorate da abbinare con fantasia a forme e colori diversi. Lasciati conquistare da questi 15 stili. Alcune nail art sono talmente semplici da poterle fare tu stessa senza dover ricorrere ad un salone è specializzato. In commercio ci sono dei pennarelli smalto appositi che ti permettono di poter disegnare a mano libera sulle tue unghie ed è molto più facile rispetto al disegno con il pennello per nail art. Nel caso in cui ti ti sentissi negata per disegnare su unghie, potresti acquistare degli adesivi dorati per unghie, come cuori e stelle. Scopri quali nail art puoi realizzare con loro.

Lasciati ispirare da queste fantastiche idee per unghie natalizie eleganti, preziose e scintillanti a fare invidia.

L’oro è un colore che si adatta a qualsiasi lunghezza e forma dell’unghia, inoltre si abbina perfettamente con il rosa nude e con il bianco, potrai così spaziare con la fantasia ed ottenere unghie eleganti e sobrie senza esagerazione. Un tocco di brillantezza durante le festività natalizie sublimerà queste feste.

Unghie quadrate rosa e oro con cuore

Se ti senti particolarmente romantica in questo periodo queste unghie sono perfette per esprimere cioè che provi. Sono molto facili da realizzare. Di base un colore rosa opaco sul quale puoi disegnare un cuore dorato scintillante e prezioso. Come puoi vedere l’effetto finale è davvero molto elegante.

French manicure dorata

Con l’oro puoi realizzare anche una graziosissima French Manicure. In questo esempio come puoi notare la French Manicure è stata realizzata giocando con l’oro che alcune volte copre totalmente l’unghia altre volte ricopre l’unghia di schizzi di vernice dorata ed altri ancora viene utilizzata al posto del classico bianco sulla punta dell’unghia della French Manicure. L’effetto finale è sorprendente perché queste manie irradiano eleganza.

Unghie a mandorla glitter oro

Questa nail art è particolarmente indicata per le unghie a mandorla in questo caso si gioca molto con il glitter oro presente per la maggior parte sulla punta dell’unghia. Le tue unghie saranno molto luminose e scintillanti e particolarmente intonate ai colori che predominano in queste festività.

Unghie bianche con stelle dorate

Quando si realizzano delle nail art con il colore oro spesso non mancano le stelle, elementi dorati e luminosi per eccellenza. In questo esempio le unghie a mandorla sono state dipinte di bianco, un colore perfetto per l’inverno e poi su di esse sono state sapientemente disegnate o attaccate delle bellissime stelle dorate. Con il bianco l’oro risalta in un modo meraviglioso.

Artigli dorati

Se ami le unghie particolarmente lunghe ed esagerate questa French Manicure è perfetta per te, come puoi vedere l’oro impreziosisce le mani e da l’illusione che le unghie siano degli affilatissimi artigli. Questa manicure è perfetta per donne forti che non hanno paura di osare

Ecco altri fantastiche nail art da prendere in considerazione se ami le unghie dorate:

Particolari in risalto

A Natale spopola la tendenza delle unghie dorate

All’oro si possono abbinare vari colori

Questo trend è perfetto su tutti i tipi di unghia

