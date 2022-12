A Natale niente unghie scintillanti, quest’anno le unghie opache sono di tendenza

Le unghie opache sono l’ultimo trend di stagione, che ci farà mettere da parte tutte le nuance luminose: ma quali sono i colori migliori da scegliere per questo smalto? Eccoli di seguito.

Chi ha detto che le unghie debbano per forza “brillare”? Nessuno. Ed infatti il nuovo trend dell’anno consiste proprio dell’applicare solo smalti opachi.

Dopo la milk manicure, che aveva sbaragliato la concorrenza, il total blak portato in auge da Chiara Ferragni, dalla chiara allure rock, i colori strong – tra cui blu, celeste, fucsia e chi più ne ha più ne metta – è arrivata l’ora di mettere il finish lucido al chiodo, per accogliere quello rigorosamente e totalmente opaco.

Arrivata per sbaragliare la concorrenza tra le tendenze unghie autunno inverno 2022-2023, questa in particolare sta invadendo completamente tutti i social.

Addio unghie glossy e shine, quindi, e benvenute unghie dalla texture “cupa”. In effetti, guardandole bene, ci possiamo immediatamente rendere conto che queste non sono propriamente una novità, anzi. Esistono da tempo immemore, solo che adesso si stanno letteralmente imponendo come trend assoluto.

Eleganti e raffinate, le unghie opache sono comunque perfette per tutte le donne, dato che riescono a valorizzare le mani di quelle di tutte le età.

Come si realizzano? A prescindere che tu parta da uno smalto normale, dal gel oppure dal semipermanente, dovrai semplicemente applicare alla fine un top coat opaco per un risultato matt perfetto.

Detto ciò, quali sono i colori perfetti per lo smalto opaco da applicare per tutto l’inverno? Eccoli di seguito.

I colori perfetti con cui riprodurre il trend delle unghie opache

Per riprodurre il nuovo trend delle unghie opache potrai scegliere tra diversi colori, magari attingendo a quelli più in voga in questo periodo dell’anno.

Tra i trend assoluti di stagione c’è senza dubbio lo smalto rosso, soprattutto se declinato nelle sue tonalità più scure, cupe e intense come il burgundy e il vinaccia.

Perché quindi non combinarlo con la tendenza opaca? Il mix dei due trend renderà le tue unghie irresistibili.

Se sei amante dello smalto scuro, potresti anche optare per il total black. Del resto esiste qualcosa di più cupo del nero?

Che tu scelga la sua versione “basic”, oppure quella arricchita da nail art più o meno elaborate, questo smalto è perfetto per tutte le donne che vogliono essere chic senza rinunciare ad un’allure rock.

E non solo, perché ne esistono diverse varianti: vi è infatti la sua versione effetto pizzo, quella pitonata – entrambe però ovviamente su base nera rigorosamente matt – ma anche quella abbinata ad effetto olografici per un tocco di luce.

Sì anche alle unghie opache nere con french, che rappresentano un’alternativa alla classica tendenza che ormai conosciamo tutti da sempre.

Tutto quello che dovrai fare è optare per una base tutta nera opaca e aggiungere uno smalto nero lucido con cui andrai a formare la tipica linea.

Se invece, al contrario, ami i colori chiari e neutri, potresti invece optare ad esempio per il nude, il bianco latte, il rosa (che sia lattiginoso oppure antico poco cambia).

Scegli semplicemente il colore che pensi possa fare al caso tuo e applicalo sulle tue unghie. Vedrai che con queste nuance farai comunque un figurone.

In alternativa, se vuoi avere davanti a te ancora altra scelta tra i colori perfetti per lo smalto opaco, sappi che potresti propendere anche per un grigio, mai banale comunque.

Questo può essere considerato comunque uno smalto basic, capace di abbinarsi praticamente con tutto e di adattarsi a tutti i tipi di unghia (che sia essa corta, media, oppure lunga e a prescindere dalla forma che scegli).

Se però ti sembrano troppo semplici le unghie così riprodotte, sappi che potresti anche arricchire lo smalto con strass, glitter, disegni e chi più ne ha più ne metta.

Infine, un altro colore che spopola ed è perfetto insieme allo smalto opaco è il cioccolato, altro must have dell’inverno.

Le tonalità tra cui ti potrai destreggiare sono tantissime ed altrettante sono le tipologie di manicure da cui potresti lasciarti ispirare.

Un esempio? La French Manicure opaca effetto Knitted, che in pratica riproduce la trama intrecciata di un maglione in lana, proprio in linea con questa stagione.

E ancora, potresti pensare di aggiungere qualche tocco di marrone lucido per ottenere un tono su tono estremamente elegante. Oppure potresti aggiungere allo smalto monocolore dei pattern particolari – magari anche beige – per ricreare un effetto animalier.

Se queste idee non dovessero esserti bastate, nella gallery ce ne sono altre che potranno fare al caso tuo.

Particolari in risalto

Quest’inverno spopola la tendenza delle unghie opache

Gli smalti potranno essere di vari colori

Questo trend è perfetto su tutti i tipi di unghia

