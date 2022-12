Dolore senza fine per Valeria Marini, solo adesso svela la verità: “L’ha fatto per il mio bene”

Valeria Marini, dopo la recente esperienza a Tale e Quale Show, ha vissuto un dolore senza fine e soltanto adesso ha scelto di rivelare al grande pubblico il dramma che l’ha cambiata per sempre.

Valeria Marini è senza alcun dubbio una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. La diva per eccellenza che durante il corso dei numerosi anni della sua carriera è riuscita a fare breccia nel cuore dei suoi fedeli sostenitori grazie al suo charme e alla sua innata simpatia. Da sempre, infatti, Valeria si mostra in tv con il sorriso, mandando energia positiva a chiunque la segua, ma la sua vita nonostante tutto non è stata sempre rose e fiori e dentro di sé porta un dolore grande di cui non aveva mai parlato prima.

La showgirl più stellare di sempre ha scelto di rompere il silenzio durante il corso della sua ospitata a Belve da Francesca Fagnani rivelando di aver vissuto un dramma durante il corso dell’adolescenza. Qualcosa che si è portata avanti per tutto il resto della sua vita e soltanto adesso ha avuto il coraggio di condividere questo tassello della sua vita con i suoi fedeli sostenitori.

Il dramma di Valeria Marini è sconosciuto ai più e lei si è lasciata andare ad un’inedita confessione rivelando che all’epoca, quando il tutto è accaduto, aveva soltanto 15 anni.

Valeria Marini, la confessione dolorosa che non aveva mai fatto prima: aveva soli 15 anni

Valeria Marini, reduce dall’esperienza a Tale e Quale Show, dove si è raccontata come mai prima di questo momento, ha voluto condividere con il suo pubblico un importante tassello della sua vita. Un episodio che non aveva mai rivelato prima d’ora ed è accaduto quando aveva 15 anni.

In quel periodo Valeria aveva una relazione con un uomo più grande e durante il periodo in cui sono stati insieme lei è uscita incinta. Sua madre, non appena scoprì il tutto, scelse di farla abortire ma lei non sapeva nulla nulla di quello che da lì a poco le sarebbe accaduto e a rivelarlo è stata lei stessa ai microfoni di Belve.

“Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza“ ha raccontato la Marini durante il corso del suo intervento in Rai, rivelando che quando è andata ad abortire non sapeva minimamente che cosa stava facendo e il tutto è partito da sua madre che ha pensato che questa potesse essere la scelta migliore da poter prendere considerando che era poco più di una ragazzina.

“Sono andata in una clinica privata, ero una ragazzina. L’ha fatto per il mio bene” ha poi concluso, raccontando questo inedito retroscena di cui nessuno era a conoscenza. Quest’episodio l’ha senza dubbio segnata, un dolore che ha portato dentro di sì per molto tempo.