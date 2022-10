Tale e Quale Show, Valeria Marini racconta il suo dramma: “Mai più come prima”

Protagonista della nuova edizione di Tale e Quale Show, Valeria Marini torna a parlare del suo dramma a cuore aperto: il problema di salute.

Brillante, ironica e soprattutto “stellare”, Valeria Marini torna ad essere protagonista della prima serata della tv italiana. Un ritorno molto atteso, quello della showgirl del Bagaglino che, dopo un anno, fa parlare di sé con la partecipazione a Tale e Quale Show. Durante lo scorso anno, invece, è stata una concorrente del GF Vip 6. Nell’esperienza all’interno della casa, la biondissima soubrette si è raccontata con molta generosità.

Nonostante la sua esuberanza ed un fascino che ancora fa strage di cuori, la Marini raccontò al pubblico di sperare ancora nell’amore, dopo una serie di esperienze molto negative. Il suo desiderio, nel frattempo, si è realizzato. Grazie ad amici vip in comune, Valeria ha conosciuto il 35enne Eddy Siniscalchi, imprenditore finanziario che attualmente è al suo fianco.

Nella vita privata della concorrente di Tale e Quale, però, un demone si è insinuato improvvisamente, compromettendole molto seriamente la salute. Nella casa più spiata d’Italia, la Marini raccontò il dramma del suo problema all’occhio sinistro. Mentre era impegnata in un reality show spagnolo, è emersa una patologia molto grave che l’ha costretta ad un’operazione urgente. Le sue condizioni attuali risentono ancora di questo terribile disturbo.

Il foro maculare: la patologia della Marini e le sue attuali condizioni di salute

Nel periodo in cui Valeria Marini era impegnata nel programma, i medici effettuarono una serie di controlli di routine, facendole sapere però, di aver notato questa anomalia solamente dopo la sua uscita. La vippona ha scoperto così, di essere affetta da un foro maculare, una grave lesione della retina che può inficiare seriamente la vista. Il suo medico italiano le comunicò a quel punto, la necessità di agire con urgenza ricorrendo ad un’intervento.

In passato la soubrette ha ricordato quelle giornate dell’ottobre 2021 con vero terrore. Avrebbe infatti, escogitato qualsiasi modo possibile per rimandare l’operazione, chiamando l’ospedale per comunicare che aveva dimenticato l’appuntamento. Il problema era troppo serio per non procedere: il foro maculare, che può insorgere per età o trauma esterno, provoca infatti una grave distorsione della visione. Ma qual è l’attuale condizione della concorrente di Tale e Quale?

In una recente intervista al magazine Confidenze, la showgirl ha spiegato che lo stato della sua vista non è dei migliori, ma si sente comunque fortunata di non aver perso il completo uso dell’occhio. “Va così così. Non vedo più come prima, ma ringrazio il cielo di aver salvato l’occhio“, ha detto la Marini, che ora è più felice che mai di essere tornata in tv e regala ancora una volta al suo pubblico momenti di giocosa e stellare spensieratezza con le sue interpretazioni.