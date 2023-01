Hai più di 40 anni e ami i capelli lunghi? Ecco come portarli per non sbagliare!

Se hai superato i 40 ma non vuoi rinunciare ai capelli lunghi, sei nel posto giusto. Oggi ti sveliamo come portarli per non sbagliare!

Chi ama i capelli lunghi lo fa per tutta la vita. Si tratta, infatti, di una particolarità che contraddistingue molte donne e che quando è presente, difficilmente tende a svanire.

Per fortuna, l’idea che i tagli lunghi si addicano solo alle ragazze giovani è stata ormai oltrepassata. E tutto perché ad ogni età è possibile apparire come meglio si crede.

Basta, infatti, evitare alcuni errori banali e comprendere quali sono i trucchi da seguire per poter contare su capelli sempre alla moda, in grado di ringiovanire e che risultino impeccabili a prescindere dall’età. Se hai più di quarant’anni e sei tra coloro che non riescono a fare a meno dei capelli lunghi, ecco quindi alcune dritte da seguire e qualche esempio per andare sempre sul sicuri.

Come portare i capelli lunghi dopo i 40 anni

Se nonostante l’avanzare dell’età, la tua voglia di portare i capelli lunghi è più forte che mai, è giusto assecondarla. Cosa c’è di meglio, infatti, del seguire sempre le proprie inclinazioni? Certo, gli esperti ripetono sempre che il capello lungo stia meglio alle giovani. Ma noi sappiamo bene come certe regole si possano raggirare, no? Per farlo, ti basterà infatti capire come curare al meglio i capelli, tra quali tagli scegliere e che frangetta portare e il gioco sarà fatto!

La prima cosa da sapere, infatti, è che un capello lungo dovrà essere sempre curato al meglio. Qualora la tua chioma fosse sfibrata, dovrai quindi coccolarla con creme, balsami ed elisir in grado di darle nuova luce. Solo così, potrai apparire al meglio con i tuoi capelli lunghi. Detto ciò, andiamo ad approfondire i tipi di taglio che potrai scegliere per andare sul sicuro.

La lunghezza media che dona carattere

Una buona accortezza da seguire sempre quando si sognano capelli lunghi anche dopo i 40 è quella di non esagerare troppo con la lunghezza. Ciò ti aiuterà a contrastare meglio dei capelli sfibrati e a nascondere eventuali capelli bianchi. Il consiglio degli esperti è quello di fermarsi qualche centimetro sotto le spalle, puntando sempre ad un taglio che sia vaporoso e che incornici il viso nel modo giusto. Aggiungendo qualche colpo di luce otterrai risultati davvero grandiosi.

Il taglio scalato per non rinunciare alla praticità

Un altro trucco per un taglio che sia perfetto è quello di puntare allo scalato. Ciò ti consentirà di ottenere l’effetto cornice di cui abbiamo appena parlato e, inoltre, renderà il tuo taglio più pratico. Uno scalato rende al meglio anche se farai una coda quando sei impegnata o quando non hai proprio il tempo per tagliare i capelli. Inoltre ti donerà carattere aiutandoti a far notare persino qualche anno in meno.

La frangia sì ma a tendina

Se al capello lungo desideri abbinare anche una frangia, il consiglio è di puntare su quella a tendina. Oltre ad addolcire lo sguardo, risulterà ancora una volta pratica e adatta ad ogni acconciatura. Inoltre ti sarà facile curarla e potrai portarla senza problemi anche quando cresce. Basta, infatti, aprirla maggiormente per ottenere un effetto davvero piacevole ed in grado di donarti ancor più carattere.

Ora che hai scoperto quali sono le accortezze per trovare il taglio più adatto a te, non ti resta che scegliere l’effetto che più ti piace (va bene anche una combinazione dei tre) per sentirti sempre bella, giovane e al passo con i tempi.

Con queste idee potrai fare sempre bella figura sfoggiando dei capelli lunghi che anche le più giovani ti invidieranno.