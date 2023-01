Pelle secca a causa del freddo? Questi rimedi naturali metteranno tutto a posto!

Scopri quali sono i rimedi naturali per contrastare la pelle secca in inverno. Basterà metterli in atto per tornare ad avere una pelle morbida.

Il freddo pungente di questi giorni ha, tra gli effetti negativi, quello di seccare la pelle. Si tratta di una condizione davvero spiacevole e che, alla lunga può portare a problemi di vario tipo. La pelle secca da freddo, oltre a diventare ruvida al tatto, perde anche in lucentezza e rischia di diventare poco elastica finendo con lo screpolarsi.

Tutti problemi che possono farti sentire meno al top ma che, fortunatamente, è possibile risolvere facilmente. Ci sono, infatti, diversi rimedi naturali che se applicati nel modo corretto possono migliorare la situazione fino a far sparire del tutto il problema della pelle secca.

Come rimediare alla pelle secca a causa del freddo: i rimedi naturali che funzionano

Se la pelle secca a causa del freddo invernale è un problema che si ripete ogni anno, tutto ciò che ti serve è trovare il rimedio giusto. E, parlando di rimedi naturali, i più adatti per aiutare la tua pelle sono davvero semplici da trovare e da mettere in pratica.

Si tratta, infatti, di prodotti che molto probabilmente hai già in casa o che, in caso contrario, potrai trovare anche al supermercato. E tutto senza spendere chissà quali cifre.

Il miele: un vero toccasana per la tua pelle

Iniziamo da un prodotto che si rivela decisamente prezioso per la pelle. Il miele è infatti ricco di proprietà emollienti ed in grado di contrastare la pelle secca. Se lo passerai sulla pelle, lasciandolo agire per una decina di minuti, la tua pelle ne trarrà benefici enormi, idratandosi, ammorbidendosi e rafforzandosi. In questo modo, risulterà maggiormente protetta dagli eventi atmosferici. Un rimedio che, quindi, si rivela sia ottimo per prevenire la pelle secca in inverno che per ammorbidire la stessa dopo l’esposizione al freddo.

L’olio extra vergine d’oliva renderà la tua pelle più morbida

Un altro rimedio che hai sicuramente in casa è l’olio extra vergine d’oliva. Se applicato sulla pelle in piccole quantità potrai lasciarlo assorbire e far sì che la tua pelle risulti maggiormente idratata. In alternativa, puoi applicarlo in quantità maggiori per poi sciacquare il viso dopo circa mezz’ora. Due scelte che sono entrambe utili per contrastare la pelle secca, per renderla più morbida e per aiutarti a non sentire quel fastidioso tirare ogni volta che muovi la bocca.

Il gel d’Aloe Vera è un rimedio d’emergenza davvero valido

Un altro rimedio estremamente naturale è il gel d’Aloe Vera. Questo è recuperabile in qualsiasi supermercato ma anche dalla piantina stessa. Tagliandone le foglie ed estraendone il gel potrai infatti godere dei suoi benefici. Benefici che si rivelano particolarmente preziosi quando la pelle si screpola a causa del freddo. Applicandolo sulla pelle potrai sentire da subito l’effetto. Il gel, infatti, oltre che a cicatrizzarla si renderà perfetto per lenire e far sparire le screpolature.

Questi tre rimedi naturali si rivelano particolarmente utili per contrastare gli effetti del freddo, per proteggere la pelle dalle intemperie e per godere di un effetto lenitivo su screpolature e segni dati dal brutto tempo. Volendo, potrai decidere di usare gli stessi anche tutti insieme. In questo modo godrai di un effetto ancora più potente ed in grado di rendere anche le giornate più fredde, molto più piacevoli.